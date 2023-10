Tohle je naše 11. září. Za situaci nese zodpovědnost i premiér Netanjahu, říká Izraelec žijící v Česku

Nitzan Hollander je Izraelec žijící více než 15 let Česku, prakticky celou rodinu má ale v Izraeli. Jak říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, útok hnutí Hamás je „11. zářím“ Izraele. Vinu za stávající situaci ale dává i izraelskému premiérovi, který podle něj selhal. „Jako Jomkipurská válka bude vždycky spojována s Goldou Meirovou, tak tato válka bude vždycky spojená s Benjaminem Netanjahuem,“ dodává. Praha 19:00 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael reagoval na útok hnutí Hamás povoláváním rezervistů do armády | Zdroj: Reuters

Jako člověk, který se v Izraeli narodil, který tam má rodinu, přátele... jak se cítíte, když vidíte aktuální situaci v Izraeli?

Člověk o tom nemůže přestat přemýšlet. Pokaždé, když se něco podobného stane – když se to stane vašemu národu –, je to bolestivé. Víte, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak jsem to cítil podobně.

Ale samozřejmě, když se to týká přímo vaší rodiny, která je na místě, kde hrozí válka, je to o to těžší. Říkám si, jaké to asi je být v kůži těch, jejichž příbuzní byli uneseni jako rukojmí. Nedokážu si představit, jaké to je. Ve srovnání s nimi...co vám mám říct? Cítím se oproti nim jako v ráji.

Ale je to teď velmi těžká doba. V noci nespím moc dobře. Člověk se snaží udržovat hlavu zaměstnanou, moc o tom, co se tam děje, nepřemýšlet.

Když jste se dozvěděl o útoku Hamásu, kontaktoval jste hned svou rodinu? Zjišťoval jste, jestli jsou v pořádku?

Věděl jsem, že jsou v pořádku a že se jich ten útok jistě netýkal. Žijí v Haifě (přímořské město v severní části Izraele, pozn. red.), takže jsou relativně v bezpečí oproti těm lidem, kteří žijí přímo u hranice s pásmem Gazy. Ale volal jsem jim a ptal jsem se jich, jak jsou na tom, jak se cítí. To je v takové chvíli velmi důležité, když tu situaci společně proberete. Člověk se pak cítí líp.

Zmínil jste lidi, co byli uneseni. Je někdo takový v okolí vaší rodiny, známých?

O nikom takovém zatím naštěstí nevím.

Kolik členů rodiny v Izraeli máte?

Přímé členy rodiny? Mám tam dva bratry, rodiče, tety, strýce, synovce...

Nitzan Hollander na protestu proti reformě soudnictví v Izraeli. | Foto: Nitzan Hollander

Musel někdo z nich v důsledku útoku Hamásu narukovat?

Ne. Žádného z nich se doteď mobilizace netýkala. Ale je možné, že se jich bude týkat nějaké další kolo. Nejsou v tuto chvíli v nějakých klíčových profesích.

Jak oni vnímají situaci v jejich zemi?

Cítí pochopitelně úzkost, stres, jejich děti nebyly od konce prázdnin ve škole – měli jsme teď židovské státní svátky. Od té doby jsou doma a učí se distančně. Jako v dobách pandemie koronaviru.

Takže školy v Izraeli jsou teď uzavřené?

Ano, kvůli bezpečnosti. Ale děti jsou vzdělávány online.

Netanjahu na vině

Sám jste byl před prázdninami za rodinou v Izraeli, kde probíhaly protesty proti Benjaminu Netanjahuovi. Právě jeho kabinet čelí kritice, že při ochraně jižní hranice Izraele selhal. Souhlasíte s tím?

Rozhodně s tím souhlasím. Je to naprosté selhání vlády, protože způsobila současnou situaci kvůli Západnímu břehu Jordánu. Je to výsledek přesunu jednotek z hranice pásma Gazy do oblasti Západního břehu. Nechala tu hranici s Gazou totálně odkrytou.

Myslíte si tedy, že až ten konflikt skončí, budou Izraelci znovu protestovat a požadovat odstoupení premiéra? Nebo že odstoupí sám?

Víte, on není člověk, který by za něco převzal zodpovědnost. Ale věřím, že alespoň část lidí, kteří ho doteď podporovali, pochopí, že není kompetentní vést tento stát.

Ta situace ale nemusela být způsobena pouze jím. Součástí kabinetu jsou přece i strany extrémní pravice – to úplně nenahrává kompromisním řešením.

Byl donucený vytvořit koalici s nacionalisty, protože všichni ostatní s ním odmítli uzavřít koalici právě kvůli všem korupčním aférám. Takže nacionalisté, pravicově-extrémistické a ortodoxní strany byly jediné, které s ním byly ochotné jakoukoliv koalici vytvořit. Vina padá na všechny.

Ale všechno začalo tím, že on sám (Benjamin Netanjahu, pozn. red.) byl zatažený do svých soukromých problémů, které není schopný zvládat. Proto nemůže zvládat být ani hlavou státu. Z mého hlediska by mělo hlavě státu záležet na tom, aby dělala všechno pro svou domovinu, pro svůj národ, své obyvatele. To je ostatně důvod, proč je předsedou vlády – aby pracoval pro své lidi.

🔆 Important Areas



1. Gaza Strip :- Hamas rules over Gaza. Gaza’s borders are tightly controlled by Israel and Egypt. Gaza has been under Israeli sea and air blockade since 2007.



2. West Bank :- According to the Oslo accord ,the occupied West Bank was divided into three areas. pic.twitter.com/0LOV2LYpLj — UPSC Map (@UPSC_MAP) October 10, 2023

A teď z vašeho pohledu selhal?

Je to tak. Se všemi těmito aférami ani nemůže být schopen být zároveň premiérem. Se všemi těmi technologiemi a zbraněmi, které tam měly být, se teď lidé v Izraeli oprávněně ptají, jak se to vlastně mohlo stát? Z historie víme, že se stala spousta podobných nečekaných vojenských útoků – Pearl Harbor, 11. září...

Tohle je naše 11. září. A jak už jsem řekl, všechno to způsobilo pouze to, že armáda nebyla tam, kde být měla. Protože pro současnou vládu bylo důležitější mít armádu právě na Západním břehu, kde chránila extrémistické osadníky. Nebyl jediný důvod, proč měli vojáci opustit hranice u pásma Gazy.

Z toho, co vím, tak rozvědka identifikovala pohyb těchto teroristů, ale už to nikdo nebyl schopný zastavit. Protože zkrátka na místě nebyl dostatek sil. Bibi Netanjahu umožnil, aby byl Hamás financován, dovolil jim připravovat se blízko hranic, nebyl dostatečně silný.

A co se tam v sobotu stalo... to bylo něco, co se nám nestalo od holokaustu – že bychom měli tolik obětí během jednoho dne. A jako Jomkipurská válka bude vždycky spojována s Goldou Meirovou, tak tato válka bude vždycky spojená s Benjaminem Netanjahuem.

Jak se teď může situace vyvinout? Je podle vás reálné, že spolu najdou Izraelci a Palestinci společnou řeč? Že konflikt s hnutím Hamás skončí nakonec smírem?

Těžko říct. V pásmu Gazy jsou drženi rukojmí, na druhou stranu ani to nezabrání útokům izraelské armády. Je těžké říct, co teď bude. Samozřejmě vím, že ne všichni obyvatelé Gazy podporují Hamás, někteří z nich se dokonce snaží tomuto hnutí čelit, ale nemohou s tím současným stavem nic dělat. Trpí tím vším také. Ale před tím, než se to zlepší, to bude pravděpodobně horší. Jak můžete dlouhodobě žít bez jídla a elektřiny?

"What we will do to our enemies in the next few days will echo for generations".



PM Benjamin Netanyahu sends a final message of "calm" to the public, saying "by the end of the war, all our enemies will know it was a terrible mistake to attack Israel".https://t.co/9o97noAuDH pic.twitter.com/GrQCIV09AT — Sky News (@SkyNews) October 9, 2023 Až jednou bude v pásmu Gazy normální režim, který bude akceptovat existenci židovského obyvatelstva v jejich státě, pak zavládne na Středním východě klid. Je důležitý respekt z obou stran. Nepatřím k pravému křídlu, nepatřím k ortodoxním – pohybuju se ve středu.

Od roku 1948 Židé akceptovali existenci palestinského národa, nechceme říkat, že je to jenom naše země. Ale je to i na nich, aby přijali, že tam jsme také. Že nikam nepůjdeme. A musejí se naučit, jak s námi žít, jak nás přijmout. Pouze tak může být znovu nastavena důvěra a nějaký vztah.