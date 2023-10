Kompletace lékárniček i neprůstřelných vest. Třicítka českých seniorů-dobrovolníků se chystá do Izraele

Tři desítky Čechů, převážně seniorek, chtějí pomáhat izraelským vojákům. Po teroristických útocích Hamásu se přihlásily do dobrovolnického programu izraelské armády Sar-El. Díky němu už od 80. let lidé z celého světa jezdí na tamější armádní základny pomáhat s tím, co je potřeba: kompletují lékárničky nebo neprůstřelné vesty, uklízejí sklady nebo zahradničí. Česká skupina je připravená k odjezdu, jakmile je Izraelci budou mít kde ubytovat. Doporučujeme Praha 5:00 28. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci poslouchají proslov ministra obrany, 19. října 2023 | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

„Jako Židovka a dcera rodičů, kteří prožili holokaust, bych nerada, aby se nějaký takový holokaust opakoval, a chtěla bych, aby Izrael mohl být bezpečnou zemí,“ říká paní Hana, která se po teroristických útocích Hamásu na začátku října přihlásila jako dobrovolnice do programu Sar-El izraelské armády.

„Myslím, že když jsou muži povoláni do boje, tak jim mají ženy v zázemí pomáhat, protože je potřeba, aby se vojákům někdo postaral o to, aby se najedli, vyspali se v klidu v čistém zázemí,“ přibližuje svou motivaci. Sama v Izraeli žila několik let, dobrovolničení pro izraelskou armádu pro ni ale bude premiéra.

Jinak to má jednasedmdesátiletý Vasil, který se programu v uplynulých dvaceti letech zúčastnil mnohokrát.

„Moje motivace je pomoct armádě, když to nejvíc potřebuje,“ shrnuje prostě.

Kromě Hany a Vasila se prostřednictvím Sar-Elu rozhodly pomoci Izraelcům další tři desítky Čechů, převážně seniorek.

Srdeční záležitost

Program vznikl v 80. letech a každý rok jím projdou tisíce lidí z celého světa. Organizace funguje při izraelské armádě, dobrovolníci se na týden až tři měsíce stanou součástí jejího života. Na výložkách pracovních uniformem ale mají speciální modré pásky, které označují dobrovolníky. Zbraně se jim tak do rukou nedostanou.

Nestanou se ani vojáky, takže nepotřebují žádné povolení od českého prezidenta ke službě v armádě cizího státu, jako o něj musí žádat například ti Češi, kteří se chtějí připojit k ukrajinské armádě.

Izraelským vojákům pak dobrovolníci pomáhají se vším, co je potřeba: uklízí, pracují ve skladech, zahradničí, připravují lékárničky nebo potravinové balíčky. V uplynulých týdnech také začali kompletovat neprůstřelné vesty.

„Je to na sto procent srdeční záležitost. Dobrovolníci si musí sami zaplatit letenku. Armáda jim hradí pobyt na základnách od čtvrtka do neděle, dostanou pracovní oblečení a stravu, ale ubytování na víkend si musí najít a zaplatit sami,“ popisuje Zoša Vyoralová z českého výboru Židovského národního fondu, která je zároveň koordinátorkou pro Sar-El v Česku a na Slovensku.

Právě ona provádí se zájemci o dobrovolnictví vstupní pohovor.

„Podmínkou je dobrá znalost angličtiny, dobrý zdravotní stav, který musí být potvrzený od lékaře, a čistý trestní rejstřík,“ vypočítává Vyoralová a dodává, že odjet na program ale nemůže člověk, který navštívil Sýrii, Libanon, Libyi nebo Írán.

Program je teď dočasně celosvětově pozastavený. Dobrovolníky totiž není kde ubytovat. Volná místa na armádních základnách zabrali rezervisti, které Izrael povolal do služby. Česká skupina je ale připravená odcestovat, jakmile pro ně Izraelci budou mít volné postele.