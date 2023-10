Izraelci mohou využít k cestě do vlasti vládní speciály určené k evakuaci, Lipavský vyhověl jejich žádosti

„Pan ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany, abychom umožnili na letech do Izraele - které by byly jinak prázdné - cestovat izraelským občanům, kteří potřebují zpět do vlasti,“ uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.

Někteří Izraelci už se do vlasti vrátili čtvrtečním ranním letem, další budou následovat. Ve čtvrtek večer je v plánu odlet posledního repatriačního letu vypraveného českou vládou.

