Úroda jablek bude podprůměrná, hlásí ovocnáři. Na zmírnění škod dostanou od státu 50 milionů korun

Plné bedýnky jablek, slunné počasí a sadaři, kteří lákali zákazníky na samosběr. Tak to loni vypadalo na mnoha místech po celém Česku. Extrémní nadúroda v kombinaci s nedostatkem brigádníků tehdy přidaly vrásky na čele skoro všem pěstitelům jablek. Letos je ale situace opačná. Jablka nejsou a úroda bude podprůměrná. Litoměřicko 9:11 12. listopadu 2019

K Jiřímu Vojíkovi, ovocnáři z Litoměřicka, jsou zvyklí jezdit pro šťavnatá jablka lidé z širokého okolí. Jenže letos po dlouhé době nemá, co by jim nabídl: sklidil totiž jen pětinu toho, co loni. „Za neúrodu mohou dva slabší mrazy v polovině dubna a pak jeden asi sedmého května, kdy bylo kolem minus tří stupňů,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Úroda jablek letos byla o třetinu nižší než před rokem, hlásí ovocnáři. Téma pro Terezu Beránkovou

Loni naopak sady zažívaly nadbytek. „Vyhlásili jsme takový samosběr, takže si něco tam otrhali i lidé, i potravinová banka si něco odvezla. Letos jsem to sklidil prakticky sám, protože toho bylo málo.“ Potvrzují to i Vojíkovi zákazníci, kteří si letos ze sadu odvezli jedinou bednu. „Místy je úroda slušná, ale zase kus dál jsou stromy totálně bez úrody, protože zmrzly,“ říká Vojík. „Byla to taková loterie, na koho si ten mráz zasedne na jaře.“ Postižené jsou podle Vojíka části severních a středních Čech i Moravy.

Pomoc od státu

Slova pěstitele Vojíka potvrzují i data Ovocnářské unie. Podle jejího předsedy Martina Ludvíka se letos v Česku sklidí jen 100 tisíc tun jablek. „Když bych to měl srovnat s předešlými roky, tak ve je úroda nižší o jednu třetinu oproti roku 2018. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem je nižší o 25 procent,“ uvedl.

Těm, které podobně jako Jiřího Vojíka na jaře zasáhl mráz, teď pomůže stát. „Na zmírnění škod způsobených letošními dubnovými a květnovými mrazy dostanou ovocnáři 50 milionů korun,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ti, kteří už své žádosti podali, můžou podle ministerstva s penězi počítat už do konce roku.

„Já si nestěžuju. Ono se to zase příští rok zase otočí a bude to úspěšnější,“ dodává Jiří Vojík. Pár beden, které mu zůstaly, rozdá rodině a něco prodá moštárně. Jedno pozitivum pro něj ale neúroda měla – zatímco loni za kilogram jablek dostal jen něco málo přes korunu, letos se jejich výkupová cena šplhá na čtyřnásobek. Ceny v obchodech by se ale příliš měnit neměly. Velká část jablek se totiž dováží, většina z Polska.