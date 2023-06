Měli klec na odchyt divočáků, ale hrály si v ní děti. Chytání divokých prasat v Jablonci komplikují lidé

V Jablonci nad Nisou stále bojují proti přemnoženým divokým prasatům. Jednou z možností, jak je eliminovat, je odchytová klec. Ta ale svůj účel neplnila, a to kvůli lidem. Návštěvníci lesa si z odchytové klece udělali místo na hraní. Kromě psů tam dokonce pouštěli i své děti. Jablonec nad Nisou 17:38 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odchytová klec, kterou Jablonec nad Nisou instaloval do lesa (archivní foto) | Foto: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Jablonecká radnice se rozhodla uzavřít ulici Za Plynárnou kvůli tomu, že se tam pohybují přemnožení divočáci. Město tam sice nechalo umístnit odchytovou klec, tu ale využívali lidé.

„Ulici jsme museli uzavřít, protože ke kleci a kolem ní chodili na procházku rodiny s dětmi, ty do klece vstupovaly a hrály si v ní. Také chovatelé psů nechali svá zvířata do klece vstupovat. Chci důrazně upozornit, že to je velmi nebezpečné,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

„Navíc kvůli ruchu kolem klece a pachu po lidech i psech se divočáci kleci vyhýbali. Tím veřejnost snahu města a myslivců o redukci divokých prasat mařila,“ dodala mluvčí.

Na kontrolu dodržování teď zákazu se zaměří strážníci městské policie a provinilce budou pokutovat.

Výsledek by mohl být lepší

Odchytovou klec pořídili v Jablonci nad Nisou na podzim 2022 jako jednu z možností, jak snížit počty divočáků ve městě. Několik kusů černé zvěře se podle vedoucího oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislava Pavlína podařilo odchytit a zlikvidovat.

Výsledek by ale podle něj mohl být lepší, kdyby se lidé ke kleci nepřibližovali. Prasata jsou inteligentní zvířata a dlouho trvá, než k novému předmětu v lese získají důvěru, a ruch i různé pachy je plaší.

Od začátku lovecké sezóny, která trvá od 1. dubna 2023 do 31. března 2024, se podařilo v honitbě Rádlo odlovit 15 divokých prasat. V předchozí sezóně jich ulovili celkem 84.

Největší potíže s přemnoženými divokými prasaty mají v Horní Proseči, kde na ně obyvatelé sídliště narážejí téměř denně, i za bílého dne. Vyskytují se i na dalších místech, například v Dolině, na Bartlově vrchu, Žižkově vrchu, na Dobré Vodě nebo na Brandlu.

Radnice od 1. prosince 2022 na noc uzavřela lesy v Srnčím dole a na Prosečském hřebeni, aby myslivcům umožnila jejich odlov. Uskutečnilo se také několik celodenních naháněk. Krajský úřad ale nařízení kvůli formálním chybám zrušil a opatření 13. ledna 2023 skončilo.