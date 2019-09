Primátor Kroupa: Občany jsem si za rukojmí vypnutím kamer ve městě nevzal. Počítám, že mě odvolají

Jablonecký primátor Milan Kroupa v úterý vystoupil z hnutí ANO. Ve středu jedná místní zastupitelstvo o jeho odvolání z funkce. Kroupa je totiž v čele města a zároveň i jednatelem společnosti Grepa Networks, která chce po městu dva miliony korun za provoz městského kamerového systému. Z firmy ale podle něj odejít nemohl. „Komunikace beze mě z hlediska poskytování technických údajů nebyla možná,“ vysvětlil pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 12:11 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký primátor Milan Kroupa | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Když si to zjednodušíme, město vypsalo před osmi lety výběrové řízení, koupilo z dotačních peněz kamerový systém. Nyní zjistilo, že ho ve skutečnosti nevlastní, protože se peněz za provoz začala domáhat vaše společnost. Na konci je stav, kdy chce vaše společnost zaplatit po městě a město chce zaplatit po vaší společnosti a vy jste na obou stranách. Není to s prominutím úplně „padlé na hlavu“?

No tak padlé na hlavu to samozřejmě je, a když vy říkáte, že v tom vidíte potenciálně sofistikovaný podvod, tak když budu vytvářet hodně velké konstrukce, tak na to můžu třeba i přistoupit. Ale taky si uvědomte, kdo tam na začátku stál. Já to nebyl. Na začátku tam stála firma Telmo, kde je nyní generální ředitelem pan Vele (Miloš Vele, předseda zastupitelského klubu ODS v Jablonci nad Nisou – pozn. red.), který byl u toho, když se všechny tyto věci organizovaly.

Jak jsem pochopil, možná bude vaším koaličním partnerem?

To je věc, která mě netěší. Ale je to nějaký vývod z té situace.

Vy tedy počítáte s tím, že vás odvolají?

Ano. Protože věc, kterou tu spolu řešíme, vyvolala obrovské vášně. Zaprvé, střet zájmů je zřejmý, a zadruhé, Piráti tam vymýšlí pořád konstrukce nějakého sofistikovaného podvodu, což je nesmysl.

Já jen dokresluju bizarnost, že vy skončíte jako primátor a generální ředitel firmy Telma, který za to tak trochu může, teď s vámi bude v koalici.

S tím neumím nic udělat. Já pro město z pozice jednatele Grepy udělal to nejlepší.

A můžete to samé říct i o svém primátorování?

To si pište, že můžu. Já jsem pro město vybojoval velké boje. Dal jsem třeba do kupy městkou policii.

Vypnutí kamer

Nezlobte se, ale co vás to napadlo vypnout kamerový systém?

Počkejte, vy si to spojujete s emocemi, ale to nebylo o emocích. To bylo o tom, že Piráti a Společně pro Jablonec přišli s myšlenkou, že to Grepa vůbec neprovozuje. Tak jsem jim říkal: „Chlapi, co blázníte, pojďte se na to podívat. Já vám to ukážu, že je to pod správou Grepy.“ A tam jsem řekl, jednu bohužel velmi hloupou větu, kterou sem myslel ve velké legraci, že když budu chtít, tak místo obrazu z kamery tam pošlu jakýkoliv jiný televizní kanál.

Proč jste to tedy ale vypnul? Představte si, že by třeba došlo ke znásilnění a vy jste si vzal jako rukojmí celé město, které máte chránit. Já chápu, kdyby to udělal šéf Grepy, ale ne primátor.

Rozhodně jsem si nevzal jako rukojmí občany. Já na tu situaci upozornil ředitele městské policie. A představa, že se zločin nestane, když tam kouká kamera, je nesmyslná.

Ne že se nestane, ale že se nevyřeší.

To se může za krajní situace stát. Na druhou stranu si pojďme říct, kolik se vyřeší problémů kvůli tomu, že tam ta kamera vidí, ono to zase tak velké číslo není.

Tímto ale přece nemůžete argumentovat.

Můžeme si vymýšlet argumenty, jaké chceme, můžete z toho udělat největší kauzu, můžete to dát do titulku.

Já nechci, chci jen porozumět tomu, co vám běželo hlavou, když jako primátor vypnete kamery.

Protože jsem nebyl schopný těm lidem vysvětlit, že se mýlí. Co udělali oni, vykašlali se na to. Takže přišel Chuchlík (Jakub Chuchlík, náměstek primátor za Piráty – pozn. red) a jeho reakce byla taková, tak mi teda Kroupa vysvětli, proč těch kamer nesvítí jen 19 (původně Kroupa vypnul je polovinu kamer, pozn. red.), takže ty ten zbytek neprovozuješ. Tak jsem mu řekl: „Jakube neblázni, jdi se tam podívat, ať to vidíš celý, na chvilku ti vypnu ten zbytek. A už to vem jako fakt. Jako že to tak prostě je.“ Na tři hodiny tedy neběžely další kamery. Vemte si, že se Piráti profilují jako odborníci na výpočetní techniku, ale ti lidé jsou úplně mimo.

Hodnocení znalce

Vy jste si jako primátor našel znalce, aby vám spočítal, kolik vám město jako jednateli dluží.

Já si jako primátor znalce nenašel. A neoslovil je, já se jen ptal našeho právníka, jak to je, on mně řekl, že oslovil dvě firmy, ty to odřekly, takže já se podíval na internet, tam se objevila firma na Grant Thornton, já na ně předal kontakt a hotovo. Kdyby se domluvil s kýmkoliv jiným, je mi to jedno.

Ten kontakt jste mu tedy předal vy?

Kontakt si mohl najít každý na internetu. V tom vidíte problém?

Ne, já vidím ten problém v tom, že informace znalci jste posílal vy jako primátor z e-mailu Grepy.

A co je v tom za problém? Jediný člověk, který dokáže poskytnout informace k tomu, jak systém funguje, jsem technicky já.

Vaše manželka ne?

Moje krásná manželka je tam jen pro formu. Aby firma měla firma druhého jednatele. Ta rozumí fitness a kráse těla. Techniku dělám já od roku 1998.

V tomto kontextu je tedy naprosto bizarní dohoda o narovnání mezi Grepou a městem, kterou jste předkládal (nakonec nebyla schválena – pozn. red.). Kdy na jedné straně stojíte vy jako primátor a na druhé straně vaše manželka.

Ale já na to upozorňoval. Už na prvním zastupitelstvu. Od začátku říkám, že tlačit mě do situace, že jako jednatel bude vystupovat moje žena, je úplně hloupé. To je jen pro formu. To je takový svěřenský fond.

Svěřenský fond je ale institut, manželka může být leda tak bílý kůň. Nepřipadá vám ale bizarní, že na jedné straně dohody je manžel za město a na druhé manželka u firmy, která je vaše?

Je to bizarní a naprosto nesprávné.

A proč jste to tedy neudělal správně?

A jak, dáte mi radu?

Vyloučit se z jakéhokoliv jednání na obou stranách.

Komunikace beze mě z hlediska poskytování technických údajů nebyla možná. Já mám zaměstnance, ale dělají jiné věci.

Dokonce váš nejvyšší šéf Andrej Babiš se hájí tím, já o tomhle nerozhoduju. Já mám firmy ve svěřenských fondech, jiná věc, jestli mu to věříme, nebo nevěříme, ale to je teď vedlejší. Navenek premiér říká, že se nepodílí na žádném rozhodování, kde by ovlivňovalo rozhodování státu ve prospěch Agrofertu.

Co říká navenek, je prima. Ale já se za nic neschovávám a říkám vám to otevřeně. Žádné rozhodnutí, které by ovlivnilo chod města, jsem neučinil. Jakékoliv rozhodnutí je na kolektivních orgánech města a ony musí vyhodnotit, zda věří relevanci údajů, se kterými pracují. Piráti řekli, že tomu nevěří, a na základě toho se ta věc neposunula.

Ještě poslední věc, vy jste předložil na jednom zastupitelstvu dohodou mezi Grepou a městem o zaplacení 5,7 milionu, a když jste se tam pohádali, zda je možné tu věc bez soutěžení podepsat, tak převládl názor, že nikoliv. A pak na dalším zastupitelstvu byly z pěti milionů dva, což je podlimitní zakázka.

To vám vysvětlím. To je úplně jednoduché. Já musel operovat s cenami obvyklými. Já potřeboval, aby to zastupitelstvo odmítlo. Aby bylo jasné, že s tím nesouhlasí. A my jsme se mohli vrátit na začátek. Tak jsem jim řekl: „Pojďte to vyřešit. Grepa se prodává, bude se o to soudit, bude to stát město daleko víc peněz.“

A nebylo by čistě řešení nechat rozhodnout soud?

Já tu ale nejsem od toho, abych se z toho dostal ven. Na prvním místě tady zastupuju město. A pro město je výhodné nepouštět se do soudních sporů. Odhad bude pořád stejný a město zaplatí mnohonásobně víc.

Vraťme se k té politické části. Co pro vás bude znamenat, pokud dnes (jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 18. září. - pozn. red.) o post primátora přijdete?

Já budu zastupitel, vrátím se k tomu, co má rád, to znamená, že budu dál podnikat. Mezitím dojde k prodeji firmy, my jsme v cílové rovince a já budu dělat úplně jiné věci.

A kdo kupuje firmu?

To jsou věci, které se nesdělují.