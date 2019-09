‚Kolosální střet zájmů.‘ Jablonecký primátor Kroupa podepisoval smlouvy s vlastní firmou

Část jabloneckých zastupitelů ve středu navrhne kvůli střetu zájmů odvolat primátora Milana Kroupu. Ten už v úterý vystoupil z hnutí ANO, za které byl zvolen. Důvodem je, že na jedné straně stojí v čele města a na druhé je jednatelem společnosti Grepa Networks, která chce po městu dva miliony korun za provoz městského kamerového systému v letech v letech 2016 až 2018. Původní zpráva Jablonec nad Nisou 6:00 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa | Zdroj: Profimedia

Primátor Kroupa nechal dokonce kamery o prázdninách demonstrativně vypnout, aby dokázal, že je jeho firma ovládá. Město tak bylo na několik hodin zcela bez dohledu kamer. Případu se věnovali i reportéři Radiožurnálu, kteří získali maily, které ukazují, jak střet zájmů vypadá. Primátor například navrhl smlouvu, kterou by podepsal on jako zástupce města a jeho manželka jako jednatelka jeho firmy.

Kroupa přiznává, že je ve střetu zájmů. Počítá s tím, že by o svůj post mohl přijít. „Já tedy s dovolením, protože jsem ve zřejmém střetu zájmů, opustím toto křeslo, abych ho neušpinil střetem zájmů, a stoupnu si dopředu, abyste se mě mohli ptát. A po tuto dobu, kdy tam budu stát, mě prosím nepovažujte za primátora města,“ oznámil na červnovém zasedání jabloneckého zastupitelstva.

Následně opustil svoje místo a prohlásil, že teď bude na chvíli jednatelem firmy Grepa Networks, kterou vlastní. Společnost chce po městu přes dva miliony korun. „To je tedy úžasně pikantní situace,“ komentoval zasedání Kroupa a zeptal se tajemníka, zda si na něco takového pamatuje. Ten jen zavrtěl hlavou.

Jednatel i primátor

Celý spor spočívá v bizarní situaci, kdy na jedné straně stojí soukromá společnosti Grepa a na straně druhé město Jablonec. Obě strany tvrdí, že mají vzájemné dluhy a nevyrovnané pohledávky. Jenže obě strany jsou zároveň reprezentovány jediným člověkem. Primátorem.

„My jsme panu primátorovi přestali důvěřovat, máme spolu problém komunikovat a ohrožuje to zodpovědnost za rozhodnutí u velkých projektů, které nás čekají,“ říká koaliční partner a náměstek za Piráty Jakub Chuchlík.

Jak takové vládnutí vypadá v praxi? Aby například primátor jako zástupce města a řádný hospodář zjistil, zda a kolik město firmě Grepa za provoz kamerového systému dluží, zadal si znalecký posudek.

Jenže podklady k němu posílal znalci mailem sám Kroupa, tentokrát jako jednatel firmy Grepa. „Dobrý den, přikládám aktuální tabulku výkonů. Grepa dodává městu 3 služby,“ napsal Kroupa 10. dubna 2019 právníkovi města, který je obratem poslal znalci. Korespondenci má Radiožurnál k dispozici.

„Co je na tom za problém? Jediný člověk, který dokáže poskytnout tu informaci, jsem technicky já,“ zdůvodňuje Kroupa, proč podklady zasílal on.

Na základě znaleckého posudku připravilo město několik dohod o narovnání. V reálu smlouva vypadala tak, že ji měl podepsat primátor se svou manželkou. Na jedné straně smlouvy je totiž uvedena jednatelka Grepy Marcela Kroupová a na druhé pak její manžel Milan Kroupa, jako zástupce města.

Kroupa přiznává, že je situace v Jablonci podivná, střetem zájmů se prý ale netají. „Já jsem od začátku upozorňoval, že tlačit mě do situace, že jako jednatel bude vystupovat moje žena, je úplně hloupé. Moje manželka je tam jen pro formu, aby měla firma druhého jednatele, ona rozumí fitness a kráse těla, ale datovou techniku dělám od roku 98 já,“ vysvětluje svérázně Kroupa, jak je možné, že podepisuje jako představitel města a z titulu své funkce řádného hospodáře smlouvu se svou ženou.

Spory o miliony

K neschválení návrhu na vyrovnání ale nakonec koalici nevedl podpis manželů. Polemika se týkala hlavně ceny. Nejprve totiž Kroupa předložil návrh o tom, že Jablonec zaplatí firmě Grepa necelých šest milionů korun bez DPH. Jenže město takovou sumu odmítlo dát. A to s odůvodněním, že by došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Z původních šesti milionů se tedy nakonec staly dva, ovšem Kroupa jako jednatel firmy žádal i o odpuštění věcných břemen pro kabely položené jeho firmou v městských pozemcích.

Jak ke snížení částky vůbec došlo? „To je úplně jednoduché. Já musel operovat s cenami obvyklými. Já potřeboval, aby to zastupitelstvo odmítlo. Aby bylo jasné, že s tím nesouhlasí. A my jsme se mohli vrátit na začátek. A já sem řekl, pojďte to vyřešit, Grepa se prodává, bude se o to soudit, bude to stát město daleko víc peněz,“ argumentuje Kroupa, proč chtěl obejít zákon o veřejných zakázkách. Podle zákona jsou totiž dva miliony hraniční částkou, která se do konce roku 2019 nemusí soutěžit.

Vypnutí kamer

Tehdejší koaliční zastupitelé argumentovali tím, že částku nelze vyplatit, když město nemá smlouvu s Kroupovou firmou. Podle Pirátů požadoval Kroupa platbu za služby, které nejsou žádným způsobem doložené.

Aby primátor ukázal, že firma městský kamerový systém zcela ovládá, o prázdninách zařízení demonstrativně vypnul. Město tak bylo na několik hodin zcela bez bezpečnostního dohledu.

„My jsme chtěli vědět, jak je možné, že tam figuruje společnost Grepa, když o tom nejsou téměř žádné záznamy. Ať nám primátor doloží, jak to reálně je, a my se dobereme pravdy. Neměli jsme dost podkladů, abychom to zpochybnili ani potvrdili. A tak se stalo, že pan primátor z ničeho začal něco ťukat do počítače a prohlásil, tak a je to vypnuté. Bylo to tak absurdní, že se tomu snad nechtělo ani věřit,“ kroutí hlavou zastupitel Štěpán Matek z hnutí Společně pro Jablonec, kterého ODS spolu s ANO odvolaly na minulém zasedání zastupitelstva z postu náměstka.

Trestní ozámení

Kvůli vypnutí kamer primátora prověřuje policie. A to na základě trestního oznámení, které na něj podalo Sdružení místních samospráv. „Já se věnuji regionální politice 20 let a s takovým kolosálním střetem zájmů jsem se ještě nesetkal. My jsme dávali takové trestní oznámení na konkrétního představitele města vůbec poprvé, z principu hájíme obce a města. Na druhou stranu, když ale vidíte takto flagrantní porušení zájmu těch obcí, tak jsme k tomu museli přistoupit,“ říká šéf sdružení a europoslanec Stanislav Polčák ze Starostů a nezávislých.

Vyjádření policie ohledně trestního oznámení na primátora Jablonce Milana Kroupu. | Zdroj: Radiožurnál

Podle něj se policisté zahájili úkony trestního řízení a prověřují, jestli nedošlo k trestnému činu vydírání, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. „Věc je v šetření a já nemám, co bych k tomu sdělila,“ říká šéfka jabloneckých státních zástupců Dagmar Těhníková.

Údajný dluh města vůči primátorově firmě je ale jen jedna strana problému. Grepa podle zastupitelů zřejmě dluží i městu, a to za to, že na jeho pozemcích vedla optické kabely. „Přes opětovné žádosti nám nebyla doložena žádná informace, ze které by bylo patrné, zda tam nejsou kabely na černo a kde vlastně jsou,“ říká zastupitel Matek.

Provoz a servis sítě zajišťuje společnost od roku 2009 firma TELMO, která ji za přispění dotací budovala. Tehdy si město koupilo z dotačních peněz kamerový systém. Nyní zjistilo, že ho ve skutečnosti nevlastní, protože se o peníze za provoz začala domáhat společnost primátora.

Zastupitelé z řad Pirátů a hnutí Společně pro Jablonec kvůli tomu chystají trestní oznámení na podvody kvůli podezření kolem zakázky. O tom, zda Kroupa setrvá na postu primátora, se rozhodne ve středu. Už v úterý vystoupil z hnutí ANO. Hlavním důvodem je podle něj rozpad koalice, což považuje za své osobní selhání.

Střet zájmů v Jablonci ale není nic neobvyklého. Při hlasování o rozpočtu se podle příslušného dokumentu ke střetu zájmů přihlásilo 22 ze 30 zastupitelů.

Výňatek z dohody mezi Jabloncem nad Nisou a společností Grepa | Zdroj: Radiožurnál