Nálepka ‚nebezpečné město s dětskými gangy‘ je falešná, Jablonec v ničem nevybočuje, věří primátor

Jablonec nad Nisou se potýká s dětskými gangy a pouze minulý rok zaznamenal 19 případů napadení. Podle primátora města a vrchního velitele tamní městské policie Miloše Veleho (ODS) se ale s obdobnými problémy potýkají i další města. Nyní podle primátora Jablonec plánuje nainstalovat kamerové systémy. „Legislativně máme prostředky poměrně omezené a můžeme tak působit především preventivně," říká Vele pro Český rozhlas. Jablonec nad Nisou 13:26 16. března 2024

V roce 2023 řešila policie v Jablonci nad Nisou 19 případů napadení dětí a mladistvých takzvanými dětskými gangy. Město posílilo hlídky městské policie a situaci to částečně zklidnilo.

Na konci února ale došlo k dalšímu pokusu o napadení, a to přímo v centru města a během dne. Radnice kvůli tomu svolala mimořádnou tiskovou konferenci, které se účastnili primátor Miloš Vele, ředitel územního odboru policie Pavel Langr a šéf městské policie Michal Švarc.

„Byl jsem ujištěn, že vše bude řádně vyšetřeno, a pokud bude potřeba, bude to předáno na přestupek nebo státnímu zástupci,“ uvedl k incidentu primátor Vele.

Zakročit proti mladistvým násilníkům, kteří podle zákona ještě nemají trestní odpovědnost, je ale podle něj obtížné. „Legislativně máme ty rámce poměrně omezené, můžeme tedy působit především preventivně,“ upozornil primátor.

Už v roce 2023 byly v místech, kde se ve městě sdružují skupinky problémové mládeže, vidět hlídky městské policie, které mládež kontrolovaly. Poté se zdálo, že jich opět ubylo.

„V období zimy byl relativní klid, v podstatě se nic nedělo, událost z 29. února byla v podstatě první, která se odehrála. Ale už před tou událostí jsme měli naplánované další akce, které budou na území Jablonce probíhat, z loňska jsme se poučili a určitě jsme to nenechali spát,“ ujistil Miloš Vele.

Problémy i v dalších městech

Na facebookovém profilu, který založili rodiče napadených dětí, se vyjadřují i lidé, kteří přímou zkušenost s problémovou mládeží nemají. A objevil se tam komentář, že radnice investuje do bezpečnosti jen málo.

„Ty informace jsou nepravdivé. Plynule investujeme do rozvoje městského kamerového systému. Od letošního ledna jsme navýšili i počet dalších kamerových bodů a nasadíme kamery s umělou inteligencí, které dokáží vyhledat pohyb problémových osob, jejichž záběry lze použít jako důkazní materiál,“ vyvrací primátor Vele.

Děti a mladiství, kterým ještě nebylo 15 let, nemají trestní odpovědnost. Pak je tu kategorie mladistvých od 15 do 18 let, i u té je ale trestní odpovědnost omezená.

Problémové bývají třeba děti, které skončily základní školu, jsou evidovány na Úřadu práce a rodiče na ně dostávají dětské přídavky.

Z pohledu primátora Veleho by mohla být účinná regulace těchto dávek. „Ale nemůže to být tak, že nedostanou vůbec žádné příspěvky. Chápu, že pokud jsou na tom závislí, tak z něčeho žít musí,“ zdůraznil s tím, že by bylo potřeba systém řádně promyslet, aby v případě, že dojde k porušování zákona, byly příspěvky kráceny jen do určené hranice.

Podle něj někteří rodiče ani neví, co jejich děti ve volném čase dělají. „Myslím si, že to je úplně zásadní problém. Že tady selhává elementární prvek, což za mě je vždycky rodina,“ tvrdí primátor.

Jablonec nad Nisou ale podle něj není nebezpečným místem. „Myslím, že ta nálepka je trošičku falešná,“ ujišťuje.

„Když komunikuji s lidmi z jiných měst a se starosty z jiných měst, tak situace v Jablonci je hodně podobná jako jinde. A když se podívám do různých policejních statistik a do statistik městské policie, jak jsme na tom s kriminalitou, tak Jablonec v ničem nevybočuje,“ uzavírá Vele.

