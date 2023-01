Liberecký krajský úřad zrušil kvůli pochybením zákaz vstupu do lesů na Prosečském hřebeni a v Srnčím dole

Magistrát v Jablonci nad Nisou musí zrušit zákaz vstupu do lesů vyhlášený kvůli odlovu přemnožených divokých prasat v oblasti Prosečského hřebene a Srnčího dolu. Nařídil mu to Krajský úřad Libereckého kraje. Důvodem byly chyby v dokumentu, který magistrát zveřejnil. Jablonec nad Nisou 23:17 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský úřad Libereckého kraje | Foto: Hana Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Faktickým důvodem ke zrušení byly podle krajských úředníků formální chyby, jako například chybějící podpis, nedodržení lhůt, a také nedostatečné vypořádání námitek.

„Mimo jiné, žádost nebyla podepsaná oprávněnou osobou, kterou je Myslivecký spolek Zelené údolí se sídlem v Rádle; magistrát nedodržel procesní postup dle správního řádu, a Krajský úřad Libereckého kraje má za to, že vyloučení vstupu veřejnosti do honitby je hrubým zásahem do práv občanů,“ upřesnil důvody mluvčí úřadu Filip Trdla.

V praxi to znamená, že v pátek 13. ledna 2023 v 6.00 noční uzavírky skončí a neuskuteční se ani celodenní uzavírka plánovaná od pátečních 18.00 do pondělních 6.00. Od pátku 13. ledna je tedy vstup do lesů v okolí Jablonce nad Nisou bez omezení.

Rozhodnutím krajského úřadu se zrušila zmíněná celodenní víkendová uzavírka. Intenzivnější lov divokých prasat bude ale nadále pokračovat. Proto by lidé, kteří by chtěli jít do lesa v okolí Horní Proseče nebo Srnčího dolu na procházku, měli být nadále opatrní.

Znamená zrušení zákazu, že na pohyb v lesích přestanou dohlížet strážníci? Jak nebezpečný je stále probíhající odlov divočáků? A jak se myslivcům odlov daří?