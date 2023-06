,Chodíme s pepřovými spreji.‘ Jablonec nad Nisou čelí dětským násilníkům, strážníci zavedli speciální linku

Policisté, strážníci i magistrát v Jablonci nad Nisou řeší stížnosti na skupinu dětských násilníků. Ti napadají jiné děti a útoky si natáčí. Policie dostala už šest trestních oznámení a ve městě vznikla i veřejná iniciativa proti násilí. Strážníci kvůli dětským násilníkům zavedli speciální telefonickou linku a skupinky dětí na problematických místech také více kontrolují. Jablonec nad Nisou 7:00 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání zástupců nově vznikajícího sdružení Bezpečný Jablonec, radnice, státní a městské policie a dalších úřadů je naplánované na konec června (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hloučky mladistvých se nejčastěji schází u Tyršova parku, na Dolním náměstí, Letní scéně, na autobusovém nádraží nebo v Dlouhé ulice. Ve skupinách mladistvých nyní vysoce vzrůstá násilné chování. Děti se bijí navzájem nebo napadnou někoho cizího.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z Jablonce nad Nisou

Strážníci apelují na veřejnost, aby takové jednání neignorovala.

„Jestli nejsem postavou na to, abych do toho vrhnul osobně – přece jen, nikdo neví co u sebe děti mají, jak jsou agresivní a jestli nevytáhnou nůž – pak bych šel opodál, pozoroval je a zavolal 156 nebo 158. Hlavně bych setrval do příjezdu policie,“ popisuje strážník Pavel Papageorgiu ideální postup.

Zdůrazňuje, že policistům je nutno celou situaci podrobně popsat. Jedno z trestních oznámení podal před měsícem otec napadeného syna Jiří Pešat.

„Potom, co se stalo Kubovi, chodíme s pepřovými spreji. Snažíme se jim vyhýbat, ale snažíme se i udělat něco, aby tohle skončilo. Kolem chodili lidé, nikdo nezvedl telefon a nezavolal policii. To mě překvapilo ze všeho nejvíce. Proto se snažím lidi zburcovat, proto se na facebooku založila skupina Jablonec město bez násilí, která dnes má už skoro čtyři tisíce členů,“ popisuje Pešat.

‚Aktivně žít‘

Kvůli situaci ve městě vzniká také občanské sdružemí Bezpečný Jablonec. Cílem sdružení má být podle jednoho z iniciátorů Pavla Kubíčka pomoci skupiny problematické mládeže vytlačovat z míst, kde se setkávají a škodí.

„Ty skupinky to zkouší tam, kde ví, že mohou. Když se k ním postavím a podívám se jim do očí, tak okamžitě skončí. Je potřeba, aby lidé byli aktivní, přestali se bát, přestali komentovat na sociálních sítích a začali opravdu aktivně žít, fungovat ve městě a aby dali všem najevo, že si toto nenechají líbit. Pokud to udělají, pak máme z půlky vyhráno,“ věří Kubíček.

Přibývá dětí s depresemi. U řady mladých lidí roste nedůvěra k tomu, že svět bude dobrý, míní psycholog Číst článek

Setkání zástupců nově vznikajícího sdružení Bezpečný Jablonec, radnice, státní a městské policie a dalších úřadů je naplánované na konec června. Strany by měly přijít s konkrétními návrhy, jak problémům s násilným chováním dětí a napadáním předejít.

Jedním z nich by mohlo být podle informací Českého rozhlasu zřízení a zpřístupnění wi-fi připojení na dětských hřištích a sportovištích.