VIDEO: Komín v Jablonci nad Nisou vysoký 162 metrů šel k zemi. Střelmistrům pomohlo 75 kilo trhaviny

Střelmistři v pátek krátce po 9.00 odstřelili 162 metrů vysoký komín bývalé výtopny na Brandlu v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Použili k tomu 75 kilogramů plastické trhaviny typu dynamit a 250 rozbušek. Více než 10 tisíc tun vážící železobetonový monolit, který byl druhou nejvyšší stavbou Libereckého kraje a 50. v zemi, padl k zemi během 15 vteřin.

Policie odhaduje, že demolici jen v Liberecké ulici, za ochrannou páskou, přihlíželo asi 1000 lidi. Hlavního střelmistr Vladimír Pravda uvedl, že se odstřel povedl podle plánu. Komín spadl na nevyužívané budovy určené k demolici, které jsou v areálu výtopny pod ním a které měly ztlumit sílu otřesu do okolí.

160 metrů vysoký a deset tisíc tun těžký komín bývalé teplárny Brandl v Jablonci nad Nisou je pryč. @iROZHLAScz pic.twitter.com/371UT2BtjL — Jirka Jelínek 📻 (@jelinekjirka) September 25, 2021

„Z našeho pohledu to dopadlo tak, jak jsme projektovali a připravovali. To znamená, teď už to můžeme říci, terč, který byl namalovaný na střeše té poslední budovy, tak byl zasažen špičkou komína,“ řekl po odstřelu Pravda novinářům. Komín se podle něj rozlomil až těsně před dopadem.

Evakuované budovy

Pro střelmistry nebyl odstřel betonového kolosu jednoduchý, komín stál v úzkém údolí, kdy z jedné strany je řeka a z druhé frekventovaná silnice a tramvajové a železniční koleje. Kvůli odstřelu byla několik hodin zavřená Liberecká ulice, dočasně domov museli opustit obyvatelé jednoho rodinného domu a azylového domu a uzavřená byla dopoledne lezecká stěna Makak vedle bývalé výtopny. „Na budově Makaku nedošlo k vyražení oken, takže jsme mile překvapeni,“ uvedl Pravda. Podle něj vyražení oken bylo na seznamu případných škod.

Likvidace sutin z komína potrvá zřejmě čtyři měsíce. Beton se rozdrtí na recyklát a jako materiál použije dál. „Bude využit, dalo by se říci, jako kamenivo. Co se týká oceli, to je jednoznačně kovošrot a co se týká ostatních materiálů, tak se nadrtí. Oddělí se od toho běžný odpad a pokud tam bude nebezpečný materiál, bude likvidován samozřejmě odbornou firmou,“ uvedl stavbyvedoucí Metrostavu Vlastimil Soukup.

Přesunutí sběrného dvora

Metrostav má starost demolici komína i nevyužívaného areálu. Po jeho vyčištění tam chce radnice přesunout sběrný dvůr z Proseče.

Areál Brandl vybudovaný pro vytápění párou patří Jablonecké energetické. Společností stoprocentně vlastněnou městem Jablonec ho už nepotřebuje díky modernizaci systému centrálního vytápění za více než 260 milionů korun. Domácnosti a firmy ve městě teď zásobuje teplem a teplou vodou 21 nových plynových kotelen a pět kogeneračních jednotek. „Celkové náklady na demolici areálu by dle našich propočtů neměly překročit 1,5 milionu korun, přičemž největší část financí spolkne likvidace nebezpečného odpadu,“ uvedl člen představenstva Jablonecké energetické Boris Pospíšil.