Jáchymovský potok znečistila neznámá látka. Lidé by neměli vodu na nic používat, varují hasiči
Několikakilometrový úsek Jáchymovského potoka na Karlovarsku v neděli znečistila neznámá látka. Uhynuly desítky ryb. Hasiči proto žádají obyvatele, aby vodu z potoka až do odvolání nepoužívali – zejména k napájení zvířat, zalévání nebo rekreačním aktivitám. Řekl to mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
„Zasažený je úsek od Dolního Žďáru přes Bystřici až do řeky Ohře. Situaci monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl mluvčí.
Hasiči a inspekce životního prostředí kontrolují kvůli častým požárům skládky. Chtějí posílit prevenci
Číst článek
Hasiči odebrali vzorky z různých míst potoka a přidali k nim GPS souřadnice. Podle Žižky neobjevili zdroj znečištění. „Čeká se na výsledky z laboratoře a řeší si to už policie a Česká inspekce životního prostředí,“ řekl mluvčí krajských hasičů.
„Lidé by neměli vodu používat na nic. Během pondělí by měly být hotové výsledky z laboratoře a bude o co se opřít,“ dodal Žižka.
Jáchymovský potok v Krušných horách v okrese Karlovy Vary je jedenáct kilometrů dlouhý a protéká mimo jiné právě Dolním Žďárem.