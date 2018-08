Bezpečnost zakázky na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany posoudí speciální komise

Stavbu za několik stovek miliard korun by v případě mezivládní dohody zaplatil dodavatel a Česko by mu investici splácelo jako hypotéku.

Podle mezivládní dohody se teď připravuje třeba stavba jaderné elektrárny v Maďarsku. Budapešť se na zakázce dohodla s Moskvou a elektrárnu má za ruské peníze stavět Kremlem kontrolovaný Rosatom. Maďaři by měli stavbu splatit během dalších třiceti let.

Vláda ministerstvu průmyslu nenařídila vedle mezivládní dohody připravit taky podklady pro vypsání klasického veřejného tendru.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přitom týdeníku Respekt v únoru řekl, že je v každém případě pro veřejnou soutěž. „Pro mě je jediná možná cesta skrze mezinárodní, otevřený a transparentní tendr. Jde mi zejména o energetickou nezávislost na jakékoli velmoci,“ uvedl.

Bezpečnostní komise má mimo jiné posoudit, jaké riziko by pro Česko představovali jednotliví dodavatelé jádra. V komisi zasedají zástupci tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a ministři vnitra a obrany. Premiér by měl výstup komise dostat do konce září. Resort průmyslu má ve stejné době představit nezávazný návrh mezivládní dohody.