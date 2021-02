Drábová o dostavbě Dukovan: Je velmi záhodno pracovat s informacemi od zpravodajských služeb

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) potvrdil, že vláda nepočítá v tendru na dostavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany s čínskými firmami. Ruský Rosatom ale ve hře zůstává. „Politická podpora zvoleného řešení je pro úspěšnost tendru jedním z klíčových parametrů,“ hodnotí stav zakázky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. S nutnou politickou shodou souhlasí i poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Praha 19:06 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana Drábová | Foto: Jana Přinosilová

„Ale opozice je velmi rozdrobená. Česká republika chce odklon od uhlí a firmy i veřejnost žádají energetickou soběstačnost. Musíme tedy na tom usilovně pracovat, což řeči v sněmovních kuolárech nezabezpečí,“ zdůrazňuje vládní poslanec Dolínek a dodává:

„Bohužel ve stínu diskuze o Rusku zaniká to důležité, s čím přišla vláda: že je připravena zafinancovat celý projekt sama i bez peněz ČEZu, v případě, že by to znamenalo levnější energii.“

Sociální demokracie rozhodně na ruské účasti netrvá. „Vyzýváme vládu, aby ve sněmovně projednala bezpečnostní otázky celého kontraktu. Vláda musí jednat na základě poznatků svých bezpečnostních složek,“ žádá Dolínek.

Dolínek: Musí se pokračovat

Drábová považuje postoj, která zastává Dolínek, za rozumný. „Mohli bychom se hodně naučit ze zpackaného tendru na dostavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. Ale vysílat velmi nejasné kouřové signály o tom, kdo bude připuštěn a kdo vyloučen, znamená, že případní uchazeči budou zvažovat, jestli znovu investují skoro miliardu do přípravy tendrové dokumentace.“

„Je velmi záhodno s velmi kvalitními informacemi našich zpravodajských služeb opravdu pracovat. Pak se možná naši vzácní politici k nějakému konsensu dopracují,“ doufá odbornice na jádro.

Sociální demokracie se prý bude ve vládě rozhodovat také podle výstupů bezpečnostních složek. „A ty zatím hovoří poměrně jasně. Česká sociální demokracie nerozhodne v neprospěch České republiky,“ ujišťuje poslanec.

A připomíná, že každé zdržení stojí peníze. „Tendr se kdysi nepovedl, pak mělo být něco kolem Dukovan, to se odložilo, pak nevypsalo a teď čekáme do voleb. Za rok touto dobou můžeme být ve studiu a řešit, jestli se rozhodne do konce roku. Politická shoda je tedy klíčová, ale musíme se snažit, aby proces neustále pokračoval,“ konstatuje Petr Dolínek (ČSSD).

„Nepléduji za to, aby se všechno zastavilo, ale aby se s vypsáním tendru nespěchalo tak, že se přestane hledat konsensus na tom, koho a jak oslovit. Dukovanská pětka je náhrada za dukovanskou jedničku a dvojku, které půjdou mezi lety 2035 a 2045 do penze. Je to jádro za jádro, zatím jediný nízkoemisní zdroj pro základní zatížení,“ zdůrazňuje roli jádra Dana Drábová.

Poslechněte si celou debatu Drábové a Dolínka v Pro a proti Karolíny Koubové.