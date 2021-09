Tendr na stavbu Dukovan by mohla po volbách vypsat ještě současná vláda, řekl ministr Havlíček

Výběrové řízení na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla oficiálně vypsat ještě současná vláda. Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Až dosud přitom opakoval, že zahájení tendru bude až na příštím kabinetu. Praha 13:53 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Zdroj: Profimedia

Poté co tajné služby vyhodnotí bezpečnostní dotazníky od uchazečů z Francie, USA a Jižní Koreji, měl by být podle Havlíčka tendr spuštěný ihned. U moci přitom v té době - byť po říjnových volbách - stále může být současná vláda. Jmenování nového kabinetu totiž kvůli povolebnímu vyjednávání nemusí přijít bezprostředně po volbách.

Sněmovna schválila úpravy zákona o výstavbě dukovanské elektrárny Číst článek

„Určitě by to (tendr) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme,“ uvedl pro Radiožurnál Havlíček.

Zásadní podle ministra bude, jak dlouho budou bezpečnostní složky, tedy zejména tajné služby, dotazníky od uchazečů vyhodnocovat.

„Podívají se na to bezpečnostní složky a záleží, jak rychle se k tomu vyjádří. Pokud to bude v pořádku, tak jsme pak schopni to udělat rychle. Nebudu to prodlužovat ani o den,“ dodal Havlíček.

EdF, Westinghouse i KHNP. Zájemci o dostavbu Dukovan souhlasí s bezpečnostním posouzením Číst článek

Až dosud přitom ministr uváděl, že spuštění tendru bude úkolem pro novou vládu. „Finální rozhodnutí bude na příští vládě, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací,“ řekl Havlíček například v březnu Radiožurnálu. V té době taky oznámil, že před samotným zahájením tendru vypracují uchazeči takzvaný bezpečnostní dotazník.

Dotazník odeslala společnost ČEZ po prodlevách nakonec v červnu třem uchazečům: francouzské EDF, kanadsko-americkému Westinghousu a jihokorejské KHNP. Uchazeči vzápětí souhlasili, že se bezpečnostního posouzení zúčastní a od společnosti ČEZ dostali většinu zadávací dokumentace k tendru.

Do konce listopadu mají vypracované dotazníky odevzdat společnosti ČEZ. Jejich odpovědi následně posoudí bezpečnostní skupina tvořená ministerstvy vnitra, zahraničí a tajnými službami.

‚Nemáme žádné informace‘

Přípravu tendru vláda dlouhodobě konzultuje s vládním výborem pro výstavbu nových jaderných zdrojů, ve kterém jsou zástupci všech sněmovních stran. Podle jednoho z členů – šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky - by tendr měla spustit až nová vláda, která vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb.

Senát chce, aby se Rusko s Čínou nepodílely ani na údržbě Jaderné elektrárny Dukovany Číst článek

„Nejsem si jistý, jestli tato vláda nám jako představitelům opozice, dá všechny informace a parametry o zadání toho tendru. Mám obavu, aby tam nebylo něco, co zavdá problém do budoucna. Vzhledem k tomu, že se bavíme o konci listopadu, začátku prosince, tak jestli tam bude rozdíl třiceti dnů dřív nebo později, není podstatné. Nechal bych to na nové vládě,“ uvedl Jurečka.

Aktuálně podle něho není v plánu žádné další jednání jaderného výboru. „Nemáme od pana premiéra, ani pana ministra žádné informace,“ dodal Jurečka.

Taky Petr Gazdík z hnutí Starostové a nezávislí prohlásil, že vypsání tendru musí předcházet domluva vlády s opozicí. „Správný postup by to byl v případě, že se vládní výbor pro dostavbu nových jaderných zdrojů shodne na zadání toho tendru. To je věc, která přesahuje období této vlády i dalších vlád a na zadání tendru by měla panovat všeobecná politická shoda,“ uvedl Gazdík.