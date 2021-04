Chceme férový tendr, shodují se uchazeči o stavbu Dukovan. Podle Francouzů je lhůta na nabídku krátká

Společnosti z Ruska, Francie a Jižní Koreje potvrdily vážný zájem o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zástupci firem to uvedli v rozhovorech pro Radiožurnál. Prohlásili, že jsou připraveni vypracovat chystaný bezpečnostní dotazník. Podle Francouzů je ale plánovaná lhůta šesti měsíců na předložení nabídek příliš krátká. Rusové odmítají kritiku, že by jejich účast v tendru znamenala bezpečnostní riziko. Anketa Praha 5:00 2. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Vakis Ramany, vicepresident EDF, Seung-Yeol Lim, viceprezident KHNP a Zdeněk Šíma, ředitel středoevropské pobočky Rosatomu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Radiožurnál oslovil už před časem všechny čtyři uchazeče o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které se vláda chystá přizvat do největšího tendru v historii České republiky.

Žádosti o rozhovor vyhověli zástupci ruského Rosatomu, francouzské EDF a jihokorejské KHNP. Tendru by se kromě těchto firem měl účastnit i kanadsko-americký Westinghouse.

Vítězná společnost bude zodpovědná za obří stavbu na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje, na které do jisté míry závisí budoucí energetická soběstačnost Česka. Tato společnost taky pravděpodobně naváže spolupráci se stovkami českých firem, a bude tak úzce navázaná na Českou republiku příštích několik desítek let.

Redakce se proto zajímala, jak vážní zájemci vnímají aktuální dění kolem přípravy tendru, zda jejich zájem trvá a jak přistoupí k bezpečnostním požadavkům státu.

Francie: Aspoň rok na nabídku

Dukovanský tendr by měl oficiálně odstartovat na konci letošního roku. Od té chvíle by měli mít zájemci šest měsíců na předložení svých nabídek.

Půlroční lhůta ale podle francouzské EDF nestačí. Viceprezident společnosti Vakis Ramany uvedl, že firma má o projekt vážný zájem a nakonec se proto podřídí podmínkám, které Česko nastaví. Pro podání skutečně kvalitních nabídek je ale podle Ramanyho nutná alespoň roční lhůta.

„Velmi důležité je, abychom od oficiálního spuštění tendru měli dostatečný čas na to zareagovat. Myslíme si, že adekvátní lhůta by byla dvanáct měsíců - to není ani příliš dlouhý ani příliš krátký čas. Samozřejmě se nakonec přizpůsobíme postupu, který si Česká republika a ČEZ zvolí. Ale Česko by se mělo ujistit, že dalo na podání nabídek skutečně dostatečný čas. Pokud by lhůta byla moc krátká, tak sice dostanete nabídky, ale kvalita těch nabídek nemusí být taková,“ uvedl Ramany.

Odklad spuštění tendru Francouze neznervózňuje. Pár měsíců zpoždění podle Ramanyho není podstatných, protože jde o projekt na desítky let.

„Pro nás je podstatné, aby všichni zájemci měli rovné a férové podmínky. A aby postup projektu byl jasný: jaké informace dostaneme, jaké informace máme dodat, co je od nás očekáváno. To je zásadní, aby naše týmy mohly vypracovat kvalitní nabídku,“ uzavírá Ramany pro Radiožurnál.

Dodává, že v EDF už na přípravě dukovanského projektu pracuje sto až sto padesát lidí. „Potřebujete lidi, kteří rozumí technické stránce, samotné stavbě, ale taky lidi, kteří se vyznají v regulačním prostředí, lidi, kteří se orientují v požadavcích ČEZu, jako budoucího vlastníka a provozovatele elektrárny.“

Korea: Férové výběrové řízení

Nezahálí ani jihokorejský zájemce - společnost KHNP. Viceprezident společnosti Seung-Yeol Lim uvedl, že se firma na Dukovany soustředí už minimálně od roku 2016. „Jsme rozhodně připraveni zapojit se do výběrového řízení a podat nabídku,“ prohlásil Lim.

Půlroční lhůta na podání nabídek by podle něho nejspíš stačila. „Šest měsíců je pro nás dostatek času na vytvoření závazné nabídky,“ uvedl Lim. Dodal, že KHNP zároveň pracuje na získání evropské certifikace projektu, který chce nabídnout v Česku.

Výběrové řízení ale musí být podle Lima férové a transparentní.

„Jsme si opravdu jisti, že pokud bude nabídkový proces férový a transparentní, tak můžeme dát velmi konkurenceschopnou nabídku, založenou na našich zkušenostech a schopnostech. Věříme, že Česká republika je partner, kterému můžeme věřit,“ uvedl Lim.

Lim připomíná, že KHNP se v Česku v posledních letech zapojuje do řady společenských aktivit, zejména na Třebíčsku. Korejští studenti působí jako dobrovolníci, KHNP sponzoruje místní sportovní hokejový tým a dodala místním obcím dodávku roušek.

Rusko: Jde nám o pověst

Největší spory vyvolává plán ministra průmyslu přizvat do tendru i čtvrtého zájemce - ruskou společnost Rosatom. Podle většiny opozičních stran, vládní ČSSD i tajných služeb by účast Rosatomu znamenala pro Česko bezpečnostní riziko.

Rusko by podle nich mohlo díky tendru v budoucnu českou vládu vydírat. Připomínají mimo jiné, že Ruská federace ve svých dokumentech považuje NATO a tedy i Českou republiku za své nepřátele.

Ředitel středoevropské pobočky Rosatomu Zdeněk Šíma ale odmítá, že by ze strany Rosatomu hrozilo Česku nějaké nebezpečí. „My jsme přesvědčeni o tom, že pokud bude tendr vypsán a budeme pozváni, tak splníme bezpečnostní podmínky, které v tendru budou. Pokud nebudou nějaké, které by pro nás byly zcela nepřijatelné,“ uvedl Šíma.

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín byly postaveny podle ruské technologie VVER. Šíma zdůrazňuje, že fungují spolehlivě.

„Všech 6 bloků pracuje do dnešní doby spolehlivě a za celých 36 let provozu nebyly ani jednou zaznamenány potíže v oblasti bezpečnosti, a naopak tyto bloky významně posilují energetickou samostatnost země. Nerozumím tomu, proč by tedy 7. blok s technologií VVER měl údajně představovat bezpečnostní riziko,“ uvedl Šíma.

Kritici postupu ministerstva průmyslu a obchodu taky uvádějí, že pokud by se Česko rozhodlo Rosatom do tendru přizvat a vyloučit ho z bezpečnostních důvodů až zpětně, hrozila by nám od Ruska mezinárodní arbitráž. Jak tyto úvahy vnímá zástupce Rosatomu?

„My takto nepřemýšlíme, takto nefungujeme. Máme 35 bloků ve výstavbě po celém světě, takže naším přístupem není dělat si špatné vztahy se zákazníky. Nerozumíme těm úvahám. Ještě se nevypsalo ani výběrové řízení a už někteří lidé tvrdí, že se budeme uchylovat k arbitráži nebo vydírat český stát,“ uvedl Šíma.

USA: N átlak na spojence

O tendr se uchází taky kanadsko-americká společnost Westinghouse. Její představitelé ale dlouho plánovaný rozhovor tento týden zrušili.

Mluvčí americké ambasády Griffin Rozell pak zdůraznil nutnost férového řízení. „Rozhodnutí o tendru na Dukovany je zcela na České republice. Naléháme ale na vládu, aby vedla transparentní výběrové řízení, které má za prioritu národní bezpečnost,“ uvedl Rozell.

A připomněl taky slova ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena: „Chtěli bychom zdůraznit, co řekl ministr zahraničí Blinken. Peking a Moskva stále více využívají přístup ke kritickým zdrojům, trhům a technologiím, aby vytvářely nátlak na naše spojence a vrážely mezi nás klín. Nesmíme oddělovat ekonomický nátlak od jiných forem nátlaku.“