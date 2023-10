Sirény, evakuace a krizový štáb. V Temelíně trénují postup při havárii, cvičení potrvá do středy

V Jaderné elektrárně Temelín začalo třídenní bezpečnostní cvičení. Hasiči nebo energetici při něm budou nacvičovat, jak by postupovali v případě skutečné havárie. Na začátku cvičení zazněly přímo v temelínském areálu dvakrát varovné sirény. Jak Českému rozhlasu řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták, okolní obce i obyvatelé už dostali s předstihem informace, takže vědí, že jde jen o cvičné varovné signály. Temelín 11:41 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Temelíně začíná třídenní cvičení. Bezpečnostní složky i energetici trénují postup v případě havárie (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podle ředitele temelínské elektrárny Jana Krumla se sejde havarijní štáb, který bude přijímat opatření na ochranu zaměstnanců a technické řešení situace. Vedle toho prověří i komunikaci s ostatními orgány krizového řízení. V úterý pak mobilní monitorovací skupina udělá radiační kontrolu okolí elektrárny.

Celou akci koordinuje hejtman Jihočeského kraje a sejde se i mimořádná bezpečnostní rada a krizový štáb. Ten si vyzkouší přijetí opatření na ochranu obyvatel, jejich varování, ukrytí a evakuaci.

Kraj bude spolupracovat také s Ústředním krizovým štábem. A samozřejmě dalším důležitým úkolem bude nácvik komunikace směrem k veřejnosti.

Do cvičení se zapojují ale i policisté a hasiči. Policisté by v případě jaderné havárie řešili hlavně dopravní uzávěry a objízdné trasy. Také by hlídali bezpečnost v přijímacích střediscích.

Hlídky v terénu by podle jihočeského policejního ředitele Luďka Procházky také předávaly informace krizovému štábu. Hlavním úkolem hasičů během cvičení je pak naplánování evakuace části zasaženého kraje.

Cvičení potrvá až do středy.