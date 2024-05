Jaderná elektrárna Temelín potřebuje svářeče. Zájem o technický obor má zvýšit i soutěž

Zvýšit zájem mladých lidí o svářečské obory. To bylo hlavním cílem svářečské soutěže pro středoškoláky, kterou v Jaderné elektrárně Temelín uspořádali energetici společně se Střední odbornou školou Hněvkovice. Velký zaměstnavatel už spolupracoval se školou na otevření nového obor svářeč a potrubář, aby si do budoucna vychoval dostatek kvalifikovaných pracovníků. České Budějovice 12:19 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svářečská soutěž v Jaderné elektrárně Temelín | Foto: Marek Sviták | Zdroj: ČEZ

„Teď pracuju na topném sváru. Náročné není, když je člověk připravený,“ říká Lukáš Vozábal, jeden z 27 účastníků svářečské soutěže v Temelíně.

Studuje obor opravář zemědělských strojů, ale chce si ještě rozšířit kvalifikaci o nový obor svářeč a potrubář. „Celkově je na tomhle oboru docela dost nových věcí, je tam nová metoda, která se používá v jaderné energetice. Bylo by to něco nového do života, co se mi bude hodit,“ vysvětluje.

Na svářečskou soutěž dohlíží i ředitel útvaru Řízení kvality jaderných elektráren ČEZ Zdeněk Čančura. „Studenti mají svařit dva vzorky, každý jinou metodou. Rozhoduje provedení svaru, vzhled svaru, množství použitého kovu a samozřejmě dodržení bezpečnosti práce a specifikace postupu svařování,“ popisuje.

Energetici letos v rámci postupné generační obměny přijmou stovku nových zaměstnanců na různé pozice včetně svářečů. Těch je ale podle ředitele temelínské elektrárny Jana Krumla na trhu práce málo.

„V poslední době máme problémy s náborem kvalitního středního technického personálu – elektrikáři, strojníci pro provoz, zámečníci. A velmi důležití jsou i svářeči. Proto pořádáme takové akce, spolupracujeme se školami, snažíme se podpořit vzdělávání technických kolegů a věříme, že v budoucnu se to projeví,“ uvádí Jan Kruml.

Zájem o elektrotechnické obory podle údajů Českého svazu zaměstnavatelů v energetice roste. Loni se na ně hlásilo o čtvrtinu víc uchazečů než v roce 2021.