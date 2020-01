Temelín po odstávce připojil první blok. Zákazníků se nižší výkon přes Vánoce nedotkl

Jaderná elektrárna Temelín v pátek připojila první blok k přenosové soustavě. Blok již vyrábí elektřinu, na plný výkon by se měl dostat o víkendu. Provozní personál odstavil blok 24. prosince, protože bylo potřeba opravit část chlazení generátoru v nejaderné části elektrárny. Zákazníků se nižší výkon nedotkl, protože o Vánocích je spotřeba elektřiny asi o třetinu nižší než po zbytek roku. Informoval o tom v patek temelínský mluvčí Marek Sviták. Temelín 14:11 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Temelín | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Že je potřeba udělat opravy v části chlazení generátoru, zjistili energetici po krátké předvánoční odstávce prvního bloku. Temelín 20. prosince odpojil na tři dny první blok, protože společnost ČEPS potřebovala opravit vedení velmi vysokého napětí Dasný - Slavětice.

Rozsah oprav na generátoru se zpřesnil poté, co zařízení vychladlo.

„Náš dodavatel, firma Brush, přetěsnil průchodku v systému chlazení generátoru a ČEZ Energoservis vyměnil část potrubí v pomocném hospodářství generátoru,“ uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

„Z hlediska spotřeby elektřiny byly Vánoce pro práce výhodné, z hlediska pracovních kapacit to bylo náročnější. Díky vstřícnosti a výborné práci našich dodavatelů jsme vše potřebné zvládli v nejkratší možné době,“ dodal.

ČEZ i s dodavateli zapojil do prací 80 lidí. Firma Brush musela z Plzně do Temelína vyslat šestičlenný tým lidí, 15 lidí povolala do práce společnost Doosan Škoda Power, která upravovala nastavení turbíny.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny elektřiny.