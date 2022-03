Nepředstavila bych si, že někdo může zešílet tak, že začne ostřelovat jadernou elektrárnu, říká Drábová

Máte nějaké informace o tom, že by se po útoku na jadernou elektrárnu na Ukrajině změnila radiační situace?

Informace, které máme, tomu nenasvědčují. Mezinárodní atomová agentura ve Vídni je v přímém spojení s ukrajinskou vládou, ale také se zástupci vedení elektrárny a ukrajinského energetického podniku.

Zatím je radiační situace na území elektrárny a v jejím okolí normální. Situace ale bohužel z jiného pohledu vůbec normální není. Já bych si fakt nebyla představila, že někdo může zešílet tak, že začne ostřelovat jadernou elektrárnu. Naštěstí ty bloky opravdu leccos vydrží a tím pádem zatím drží.

Můžeme jen spekulovat, jestli to byl nějaký vedlejší produkt útoku ruské armády na jiný vojenský cíl, nebo máte jiné přesnější informace?

Bohužel nemám, informace se k nám dostávají pouze zprostředkovaně. Hlavně musíme brát zřetel na to, že se vytváří informační mlha z obou stran. Z ukrajinské to dovedu pochopit, protože Ukrajinci zoufale volají svět o pomoc a tím pádem jsou tam někdy zprávy velmi emotivní. Ale nedivme se tomu. No a co dělají Rusové? To všichni víme.

Zešíleli. Ale elektrárna zatím drží. https://t.co/EXttaCOiWs — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 4, 2022

Čemu to odporuje?

Jsou porušené Ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem. Rusko už poněkolikáté porušilo Ženevské konvence.

Co by se stalo, kdyby byl zasažený některý z reaktorů?

K zasažení reaktoru je daleko, protože přece jen jsou ty bloky vybavené plnotlakými kontejnmenty, ochrannými obálkami, které jsou třeba projektovány na to, aby odolaly pádu stíhačky Suchoj nebo zásahu raketou země-země. To znamená, že opravdu by k zasažení reaktoru musel být veden velmi cílený a velmi intenzivní útok.

Jiná věc je, že elektrárna potřebuje ke svému provozu spoustu dalších pomocných systémů, které jsou na území elektrárny a které když budou zasaženy, tak se její posádka dostane do nepříjemné situace. Ale já věřím tomu, že to zvládnou.

Nezbývá, než to sledovat. Předpovídat v téhle situaci je těžké. Pořád platí, že ty bloky leccos vydrží. Tak si dopředu nedělejme nervy s "co by kdyby". — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 4, 2022

Dá se jaderná elektrárna, a omlouvám se za laický dotaz, takto z minuty na minutu vypnout kvůli hrozícímu nebezpečí?

Ano, určitě. Odstavení elektrárny je skutečně záležitost desítek sekund. Problematické je, že je pořád třeba chladit, to znamená dodávat vodu na odvod tzv. zbytkového tepla. Na to elektrárny mají spoustu záložních systémů a spoustu možností, jak to udělat.

Druhý problém, který by pro Ukrajinu mohl být závažný, je to, že ta elektrárna dodává podstatnou část elektřiny pro Ukrajinu. To znamená, bude-li zcela odstavena, bude to znamenat problémy v zásobování lidí elektřinou.

Její výkon, uvádíme, je třikrát vyšší než Temelín. Je to tak?

Ano, je to tak. Šest záporožských bloků je skoro stejných jako na jaderné elektrárně Temelín. To znamená VVER 320. Omlouvám se za toto číslo. Takže když se podíváme na Temelín, uvidíme třetinovou záporožskou elektrárnu.

Pokud je to možné, řeknu ještě, že pokud by posluchači chtěli spolehlivý, velmi rychlý zdroj informací, rychlejší, než kdy bude Státní úřad pro jadernou bezpečnost, tak je to Mezinárodní atomová agentura ve Vídni a její twitter.

IAEA (MAAE) je nejrychlejší spolehlivý zdroj. Mohou se velmi rychle spojit s ukrajinským prezidentem či předsedou vlády. https://t.co/vR6oEeeJ7p — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 4, 2022