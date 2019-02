Nový jaderný zdroj v Česku by měl stavět ČEZ s garancí státu, myslí si ministryně Nováková

Práce ministrů ANO pod dohledem premiéra. Babišovi mají během měsíce popsat, co dosud dělali

Ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února předložit popis toho, co už od svého nástupu do funkce stihli. Předsedu vlády by měli šéfové ministerstev informovat i o svých plánech do budoucna.