O modelu stavby jaderného bloku by mohlo být jasno do dubna, říká ministryně průmyslu Nováková

Do dubna letošního roku by mohlo být jasno o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Novinářům to při příchodu na pondělní jednání vlády řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné. Také potvrdila, že Česká republika předloží Evropské komisi návrh Národního klimaticko-energetického plánu do konce ledna. Praha 14:06 28. 1. 2019 (Aktualizováno: 14:21 28. 1. 2019)

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování.

„Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu a i o tom, jakou formou budeme investovat a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat,“ uvedla Nováková.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.

Návrh plánu

Nováková navíc potvrdila, že Česká republika předloží Evropské komisi návrh Národního klimaticko-energetického plánu do konce ledna, ačkoli zatím nejsou vypořádány všechny připomínky. Materiál se zabývá například energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů.

Plán po ČR vyžaduje Evropská unie. Obsahovat má závazky, jimiž chce Česko přispět k záměrům EU v energetice pro rok 2030. Nováková řekla, že práce na plánu trvala zhruba rok. Původní termín předložení návrhu byl konec minulého roku, Česko si vyjednalo prodloužení lhůty o měsíc. Se zněním návrhu plánu nesouhlasí ekologové.

„Posíláme ten plán do Bruselu s tím, že pokračuje celospolečenská diskuse,“ řekla ministryně s tím, že k materiálu resort obdržel přes 500 připomínek, které zatím nejsou vypořádány. V Bruselu bude Česko dojednávat podmínky pro jednotlivé energetické oblasti. „Máme nastavený cíl a my si v plánu určujeme, jestli a jak jsme schopni těch cílů dosáhnout. Je jich tam asi 15 pro jednotlivé oblasti,“ doplnila ministryně.

'Materiál se bude měnit'

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nejde o hotový materiál. „Rozhodně ještě dozná nějakých změn a vláda ho ve finální podobě bude schvalovat pravděpodobně až někdy v polovině roku,“ objasnil novinářům.

„My jako ministerstvo jsme k němu měli mnoho připomínek na mnoha stránkách, ty budou ještě postupně zapracovávány, stejně jako celá řada dalších subjektů,“ poznamenal. Materiál by v pondělí měla dostat vláda k nahlédnutí. „Myslím, že vláda v této chvíli to podle mého názoru možná vezme na vědomí, ale nevím, s jakým usnesením to tam jde,“ dodal Brabec.