Některé obce mohou kvůli úložišti zaniknout, říká mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

Stát chce do roku 2028 definitivně vybrat místo, kde vybuduje hlubinné úložiště jaderného odpadu. Proč obyvatelé čtyř lokalit, z nichž se vybírá, s plány na úložiště nesouhlasí? Co požaduje Platforma proti hlubinnému úložišti? A jak její zástupci dnes pořídili na ministerstvu průmyslu a obchodu? Vladimír Kroc se ptal Petra Kláska, mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti a bývalého starosty obce Chanovice, která spadá do dotčené lokality. Praha 0:10 7. prosince 2022 Obyvatelé obcí z lokality Březový potok se nechtějí smířit s tím, že by na jejich území mělo vzniknout úložiště jaderného odpadu. Místní proti tomu bojují už 17 let, teď chtějí své protesty pořádat ještě častěji

Náš rozhovor natáčíme necelou hodinu před vysíláním, ale bezprostředně po vaší schůzce s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. S čím odcházíte z dnešního setkání?

Na rovinu musím říct, že je to pro nás pořád stejná situace nejistoty a očekávání, i když jsme optimisti. Pan ministr Síkela je již 15. ministrem za tu dobu, co nám bylo direktivně oznámeno, že lokalita Březový potok na Horažďovicku je mezi vytipovanými lokalitami pro nenávratné ukládání vyhořelého jaderného paliva.

Rozloha hlubinného úložiště má být až 500 ha, to je zhruba 800 fotbalových hřišť v podzemí některé z daných lokalit. Zapomíná se na to, že tam žijí lidé, komentuje situaci Petr Klásek, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

Zajímá mě, co jste si řekli na závěr. Budeme dál jednat? Poučíme se z předchozích chyb, nebo MPO prostě půjde svojí cestou?

Řekli jsme si, že budeme očekávat, jak bude skutečně návrh zákona předložen. Pan ministr přislíbil návštěvy v jednotlivých lokalitách s tím, aby se seznámil se specifiky těch čtyř lokalit a zavázal se, že posílí v celém procesu pozici ministerstva průmyslu a obchodu, protože ve Správu úložišť radioaktivních odpadů bohužel samosprávy nemají až takovou důvěru.

Co je tedy Platforma proti hlubinnému úložišti? Kdo ji tvoří?

Platformu proti hlubinnému úložišti tvoří v tuto chvíli 52 subjektů, z toho naprostá většina jsou města a obce z dotčených lokalit. Zbytek jsou občanské spolky z dotčených lokalit a jejím cílem je především zajistit transparentnost a informovanost pro dotčené samosprávy, a hlavně pro občany. A také se snažíme společně hledat způsoby, jak postupovat při hodnocení výstupů ze správy úložišť.

Ono to podle názvu může vypadat, že jste zásadně proti vybudování hlubinného úložiště kdekoli na území ČR. Jak to je?

Řeknu sám za sebe, že jsem autorizovaný stavitel a beru to tak, že každé technické řešení má vícero řešení. Vůbec nejsem odpůrce jaderné energetiky, ale jako volenému zástupci a jako občanovi se mi nelíbí direktivní způsob jednání státních institucí, kdy nás staví před jasné nekompromisní závěry. A co se mi vůbec nelíbí je to, že je nám předkládáno pouze jediné technické řešení.

Zatím asi 1000 tun vysoce radioaktivního paliva z jaderných reaktorů odpočívá ve speciálních kontejnerech skladů v areálech dvou jaderných elektráren v Česku. To vám připadá bezpečnější než úložiště?

To, že tam jsou ty materiály uloženy, je technologická nutnost, kdy to palivo musí tzv. vychladnout a v tomto cyklu několika desetiletí tam palivo bude vždy, než bude potom někam přemisťováno. A jak je nám vysvětlováno, úložiště v České republice bude nejdříve uváděno do provozu za 30 až 50 let.

Voláte také po tom, aby případné plánované průzkumné práce měly jasně stanovená kritéria výběru vhodného místa pro úložiště. Ta kritéria zatím nejsou stanovená?

Ano, to je další věc, po které voláme od počátku. Ať je to platforma nebo jsou to obce z lokalit. Jde o to, že nám chybí, když to řeknu lidově, celková kuchařka od samotného zdůvodnění, proč musí být takové řešení, jaké budou jednotlivé postupy. Kdy výzkumy a kdy průzkumy, jaká legislativa s tím souvisí a jaká technická řešení se nabízejí. A zapomíná se také na to, že v těchto lokalitách žijí lidé.

Co bude s těmi obyvateli? V některých těch pracích, a teď mluvím o oficiálním výstupu MPO, se hovoří třeba i o ztrátě bydlení pro některé vesnice. To znamená, že některé vesnice mají zaniknout. A vezměte si, že rozloha úložiště má být až 500 ha, to je zhruba 800 fotbalových hřišť v podzemí některé z těch daných lokalit.

