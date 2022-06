Jak bude znít pražská MHD? „Některé hlasy mi nepřijdou vhodné kvůli výslovnosti,“ říká odbornice

Ještě dva týdny mohou lidé v anketě pražského dopravního podniku vybírat nový hlas, který bude oznamovat jména zastávek. Pražskou MHD dosud zněla legendární rozhlasová moderátorka Dagmar Hazdrová. Komu patří čtyři hlasy, mezi kterými mohou lidé volit do 19. června, dopravní podnik zatím tají. „Určitá skupina finalistů mi bohužel nepřijde příliš vhodná, pokud jde o artikulaci,“ upozorňuje Veronika Štěpánová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Praha 16:16 6. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tramvajová doprava, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Veronika Štěpánová je členkou odborné komise, která posuzovala předem vytipované hlasy. „Bylo jich deset, pět žen a pět mužů. Z těch jsme vybírali jako odborná komise,“ popisuje pro Český rozhlas Vltava celý proces. Od odborné komise se do finální ankety dostali čtyři mluvčí, mezi kterými teď může vybírat veřejnost.

V odborné komisi vedle ní zasedli také lidé z dopravního podniku, zástupce pražského magistrátu a také zvukař. „Já se specializuji na českou výslovnost,“ dodává Štěpánová.

„Ke komisi se dostaly hlasy, které vybrali kolegové z dopravního podniku tak, aby vůbec byly ve vozech slyšet. To totiž není běžná komunikace. V každém voze se vyskytuje plno různých druhů šumů na různé frekvenci a každé vozidlo, každý motor to má trochu jinak,“ přibližuje v rozhovoru pro pořad Akcent Českého rozhlasu Vltava.

Dopravní podnik zprvu vybral několik desítek uchazečů, s nimiž nahrál základní hlášení, jména zastávek a některé ucelené věty. Ty potom poslouchali lidé z podniku za jízdy i během stání v autobusech a tramvajích a vybírali mezi nimi.

„Některé hlasy, které by za běžných okolností zněly velmi pěkně, byly by syté, výrazné a dobře srozumitelné, najednou v této specifické situaci nevyhovovaly. Nebyly slyšet. To se ale pozná až přímo ve vozidle,“ vysvětluje Štěpánová.

Herci, dabéři a zpěváci

Dopravní podnik potom pět mužských a pět ženských hlasů poslal před zmíněnou komisi.

„Přiznám se, že jsem z toho výběru nebyla vždy úplně nadšená. Anketa stále pokračuje, nemohu říct víc, ale určitá skupina mluvčích mi nepřišla úplně vhodná. Někdy jsem si říkala, že pokud jde o výslovnost, tak s některým hlasy bude těžké pořízení, protože z mého hlediska tam byly značné nedostatky,“ namítá odbornice.

Dnes už ví, komu hlasy patří. „Spíše to jsou herci, někdy i zpěváci nebo třeba herci zaměřující se na dabing. Myslím, že mezi nimi nebyl nikdo, kdo by byl dlouhodobým spolupracovníkem České televize nebo Českého rozhlasu, jako byla paní Hazdrová,“ naznačuje.

Sama je zvědavá, jak lidé nový hlas pražské dopravy přijmou: „A zvyknout si budou muset i lidé v jiných městech, protože paní Hazdrová namluvila také hromadnou dopravu v Liberci, Jablonci nad Nisou, v Kolíně, Ústí nad Labem a jinde.“

Jak dlouho bude trvat, než v Praze znovu nahrají všechna hlášení? Jak se řeší hlášení o výlukách? A v čem má ještě nedostatky syntetický hlas? Poslechněte si celý Akcent.