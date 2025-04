Jak Filip Turek měnil své verze rychlé jízdy na dálnici. Přiznal, že snímek mohl vzniknout v Česku

Nejdřív byly fotografie pořízeny na německé dálnici, poté rychlost nebyla důležitá, pokud jde o plynulou jízdu, nakonec přišlo přiznání, že snímky mohly být pořízeny v Česku. Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek v posledních několika dnech měnil své tvrzení o jízdě na dálnici rychlostí překračující 200 kilometrů v hodině. Případ prošetřuje policie. Praha 18:24 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý čtvrtek zveřejnil europoslanec Filip Turek sérii fotografií na svém účtu na instagramu. Mezi nimi byly dva snímky, které zachycují tachometr, rychlost na něm dosahuje 200 a 250 kilometrů v hodině. Z fotografií je poznat, že jsou foceny na dálnici a z místa řidiče.

V popisku příspěvku se mluví o Německu, jako místo je označen Mnichov. Na německých dálnicích platí většinou neomezená rychlost jízdy, lokální zákony ale zakazují používání mobilu za jízdy.

Fotografie Filipa Turka z dálnice, kde jede rychlostí 200 kilometrů v hodině | Zdroj: Český rozhlas

Česká stopa

To ale nebyl důvod, proč příspěvek vzbudil kritiku. V sobotu se na sociálních sítích začaly šířit informace o tom, že minimálně jedna z fotografií byla pořízena na české dálnici. Vypovídal o tom tvar dálničních svodidel, který je pro české dálnice typický, i okolní silnice. Úsek označil server Seznam Zprávy jako dálnici D5 kousek od Cekova na Plzeňsku.

Od soboty se případem zabývá i česká policie. „Na základě informací z veřejného prostoru, které jsme objevili, tak se případem skutečně zabýváme. Je to na samém počátku, vyhodnocujeme to, co ve veřejném prostoru lítá a následný postup bude zvolen v úterý,“ řekl v neděli policejní mluvčí Ondřej Moravčík Radiožurnálu a iROZHLAS.cz.

Pokud policie potvrdí, že europoslanec překročil povolenou rychlost, hrozí mu až odebrání řidičského průkazu.

Filip Turek na otázky ohledně jízdy v Česku ještě v neděli médiím neodpovídal. Ve vyjádření pro iROZHLAS.cz jenom napsal, že si nemyslí, že by se případem policie zabývala. Seznam Zprávám řekl, že na německých dálnicích, kde k rychlé jízdě podle jeho nedělní verze mělo dojít, jezdí i rychleji. „Po Německu většinou jezdím raději 300 a klidně víc, když jsou dokonalé podmínky, minimální provoz a odpovídá tomu situace,“ napsal.

Na svých sociálních sítích na případ začal výrazněji upozorňovat a mluvil o „své plynulé jízdě po dálnici“. Ty, kteří upozornili na jeho příspěvek, mezi nimi například i publicista a podnikatel Petr Ludwig, označil za lháře a „udavačské nulky“.

‚Není to nebezpečné‘

Kauza pokračovala i o velikonočním pondělí, kdy Seznam Zprávy zanalyzovaly několik starších videí na YouTube, kde Filip Turek pravidelně překračuje povolenou rychlost na českých dálnicích, někde i víc než o 100 kilometrů v hodině. U Ostravy jel dokonce rychlostí 325 kilometrů v hodině. „V téhle rychlosti žádné brzdy nejsou dost dobré,“ prohlásil ve videu.

Sám to pak na svých sociálních sítích obhajoval. „Sice na zcela prázdném úseku a v rámci koordinovaného testu, ale proč to nepopsat trochu jinak. Proč to média nezajímalo před lety, kdy se to odehrálo? Jezděte opatrně...“ napsal v pondělí na facebook.

Následně Turek sdílel i starší článek, kde se píše o tom, jak prezident Václav Havel byl „vášnivý řidič“ a v okolí Lán jezdil rychlostí i 200 kilometrů v hodině. „Václav Havel za to samé hrdinou, já „lovnou zvěří“ těch stejných médií,“ napsal k tomu na sociální síť X.

V pondělí večer pro Televizi Nova přiznal, že jeden ze snímků mohl být pořízen na české dálnici. „Jedna ta fotografie je určitě v Německu, druhá spíš ne, ale nemyslím si, že by to mělo být hlavní téma,“ řekl. Vyjádřil se i k tomu, že se fotografoval sám, nevěnoval proto plnou pozornost řízení. „To se stává úplně běžně, že jednou rukou pustíte volat a řadíte, takže to, že na vteřinu nebo na dvě, na tři vteřiny držíte volant jednou rukou, pokud ho držíte správně a máte auto i volant v dobrém úhlu, tak to není nebezpečné,“ obhajoval se.

„Každý z lidí by si pak měl sám rozmyslet, jestli na to má schopnosti, jestli jsou na to dobré podmínky,“ doplnil obecně k rychlosti jízdy na českých dálnicích.

Podporovatelé Filipa Turka následně začali zveřejňovat na sociálních sítích videa, kde na českých dálnicích také překračují povolenou rychlost. Europoslanec je poté sdílel na svém profilu. Do souvislosti se svou kauzou dal i pondělní smrtelnou nehodu u Brna, kdy řidič ve vysoké rychlosti naboural a zemřel. „Nedivil bych se, kdyby česká média měla krev na rukou…“ napsal k tomu.

V úterý už ale na instagramu vyzval k zanechání rychlé jízdy. Více zde.

V úterý ráno se ale také vyjádřil ve smyslu, že rychlá jízda na dálnici není problém. „Mimochodem, jestli je někdo na dálnici nebezpečný, tak ‚trotl‘, který má strach jet autem s konstrukční rychlostí 250 na úseku vhodném klidně k 350 nad 130,“ napsal na facebooku.