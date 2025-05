Jak by měla vypadat školní výuka? Poslechněte si závěrečnou část sedmé debaty Česko 2025

Co by se děti měly na českých školách v hodinách učit? Jak by je škola měla připravit na aktuálně měnící se svět? Většina Čechů se podle exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus shoduje, že důležité by mělo být vést žáky ke kritickému myšlení. O těchto otázkách ve středu v Plzni debatovalo sedm expertů z politických stran. ČESKO 2025: ŠKOLSTVÍ Plzeň 14:00 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Téměř všichni Češi podle průzkumu Medianu chtějí, aby základní škola děti připravila na výzvy budoucnosti a naučila je kritickému myšlení. Mladí lidé, kteří školu opustili nedávno, o něco méně než vyšší věkové kategorie kladou důraz na to, aby základní škola děti připravila na výkon povolání. Větším problémem je pro ně kvalita učitelů a zastaralý obsah výuky, psal server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Měnící se svět se začal odrážet i na rámcových vzdělávacích programech, kterými stát určuje základní rámec vzdělávání v Česku. Diktuje tak klíčové kompetence a gramotnosti, které mají žáci získat, a obecný obsah vzdělávacích oblastí a oborů.

Školy mají ale velkou samostatnost při sestavování školních vzdělávacích programů. V nich popíšou, co konkrétně a kdy se žáci učí. Tento systém se v Česku používá posledních zhruba dvacet let. Dřív tu byly osnovy, které pro každý ročník velmi konkrétně určovaly, co se v něm má probírat.

„Současné vzdělávací programy se liší ve dvou základních věcech. Nemluví o tom, co má učitel probrat, ale popisují, co má žák umět, a obvykle to nestanovují pro jednotlivé ročníky, ale pro celý stupeň školy,“ vysvětluje rozdíly mezi osnovami a současným systémem Dominik Dvořák z Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Hosty sedmé debaty Česko 2025 byli: Za ANO Robert Plaga, bývalý ministr školství Za Spolu Renáta Zajíčková (ODS), pedagožka a poslankyně Za SPD Zdeněk Kettner, pedagog a poslanec Za STAN Jan Berki, vysokoškolský pedagog a poslanec Za Motoristy sobě Matěj Gregor, předseda mládežnické organizace Motoristů sobě Generace Motor Za Piráty Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec Za Stačilo! Petra Prokšanová, socioložka Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.