Jak by měly vypadat spotřební daně? Podívejte se na druhou část čtvrté debaty Česko 2025

Třicet procent daňových výnosů v Česku pochází ze zdanění spotřeby. Je to trochu vyšší podíl výnosů z daní, než je průměr v EU. Ale například ekonomicky podobné země jako Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko z danění spotřeby získávají ještě více než Česko. Mezi spotřební daně spadá nulová sazba spotřební daně u tichých vín. Z analýzy PAQ Research vyplývá, že o ní ví zhruba polovina Čechů a taky to, že by tuto výjimku většina lidí zrušila. Česko 2025 Praha 15:13 10. dubna 2025

Experti politických stran se většinově shodli, že výjimka je nesmyslná. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) navrhl, že by se zdanění vína mělo vyřešit na úrovni EU. Poslanec Jan Hrnčíř (SPD) poukazoval na to, že přístup k danění vína se v evropských zemích liší. Češi by podle Hrnčíře po zavedení daně v tuzemsku jezdili kupovat víno například do rakouského pohraničí.

Podle ekonoma Libora Duška (Piráti) ale ekonomické odhady ukazují, že něco takového by v praxi dělala jen malá část lidí. Naopak zavedení daně zvýší příjmy státu a sníží spotřebu alkoholu. Efekt zdanění na odrazení od spotřeby zdůraznila i ekonomka Lucie Sedmihradská (STAN), které také zmínila i daň ze sladkých nápojů, kterou zavedlo Polsko.

Ekonom Vladimír Pikora (Motoristé sobě) navrhl zavést jednu sazbu DPH, a to třeba 17 procent. Nyní jsou dvě sazby, 12 a 21 procent. Účastníci debaty byli vesměs proti výraznému zvýšení daní z nemovitostí, což naopak navrhují někteří ekonomové. Stan, piráti

Do debat Česko 2025 jsou zvaní experti sedmi politických uskupení, která mají podle současných průzkumů největší šance uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pozvání do debaty o daních přijali Lucie Sedmihradská (STAN), Martin Kolovratník (ANO), Jan Hrnčíř (SPD), Libor Dušek (Piráti) a Vladimír Pikora (Motoristé). Zástupci hnutí Stačilo! se ale debaty z debaty o daních omluvili. Za koalici Spolu (ODS, TOP09, KDU-ČSL) měl do debaty přijít senátor Tomáš Goláň, ale kvůli jednání Senátu nedorazil.