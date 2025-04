Jak na digitalizaci daní? Podívejte se na závěrečnou část čtvrté debaty Česko 2025

Výběr daní tvoří největší a zásadní část příjmů státního rozpočtu. Ten je v posledních letech schodkový, což znamená, že výdaje jsou větší než příjmy. Například školství je ale v porovnání s průměrem zemí OECD podfinancované. Politici navíc mluví o dalším zvyšování výdajů na obranu. Daně ale zvyšovat nechtějí. Diskutovali o tom i experti politických stran a uskupení v rámci projektu Česko2025 vysílal Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Česko 2025 Praha 15:14 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vyšší výdaje se mají pokrýt podle opozice hlavně z úspor, podle ekonomky Lucie Sedmihradské (STAN) ale musí jít o kombinaci i vyššího dluhu a úpravy některých daní.

Martin Kolovratník (ANO) tvrdí, že je daně možné lépe vybírat a proto chce znovu zavést EET. Podle Kolovratníka jde o EET 2.0 - vylepšené o zapojení umělé inteligence. Pro EET se pak vyslovil i zástupce Motoristů Vladimír Pikora, který řekl, že ač je proti kontrolám podnikatelů, EET mu nevadí. Přineslo by totiž podle něj do státní poklady několik miliard.

Expert Pirátů ekonom Libor Dušek však poznamenal, že finanční přínos systému se v Česku nepodařilo prokázat, mimo jiné kvůli tomu, že akademici neměli k dispozici dostatek dat. Přínos systému zpochybnil mimo jiné kvůli výdajům státu i podnikatelů také Jan Hrnčíř (SPD).

Do debat Česko 2025 jsou zvaní experti sedmi politických uskupení, která mají podle současných průzkumů největší šance uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pozvání do debaty o daních přijali Lucie Sedmihradská (STAN), Martin Kolovratník (ANO), Jan Hrnčíř (SPD), Libor Dušek (Piráti) a Vladimír Pikora (Motoristé). Zástupci hnutí Stačilo! se ale debaty z debaty o daních omluvili. Za koalici Spolu (ODS, TOP09, KDU-ČSL) měl do debaty přijít senátor Tomáš Goláň, ale kvůli jednání Senátu nedorazil.