Jak naučit dítě chodit na nočník? Češi přišli s originálním nápadem, teď s ním míří do zahraničí

Také už jste řešili, jak přesvědčit dítě, aby odložilo plíny a vyměnilo je za nočník? Řešením můžou být Potty Tabs, tablety, které učení změní v barevnou hru. Nedávno se probojovaly do finále soutěže Vodafone Nápad roku. Praha 22:07 5. září 2020 Potty Tabs jsou tablety, které dítěti hodíte do nočníku a které se v moči rozpustí a zbarví ji – například do modra

Nápad na tablety Potty Tabs prý vznikl v roce 2017, a to nejen na základě osobních zkušeností. „Viděli jsme, že se celosvětově prodlužuje nošení plínek,“ vysvětluje Lukáš Souček, jeden z autorů nápadu. „Zjistili jsme, že jde o šestý největší problém rodičů batolat!“

Potty Tabs jsou tablety, které dítěti hodíte do nočníku a které se v moči rozpustí a zbarví ji – například do modra. Právě to by mělo dítě zaujmout a pomoci mu s učením na nočník. Podle Lukáše Součka můžou Potty Tabs zrychlit získání návyku až o polovinu. Vychází přitom z tradiční metody, která se v některých rodinách dříve používala.

„Dříve dávali do nočníku barvivo, díky tomu si dítě tvořilo návyk, bylo zvědavé, jaká barva se objeví příště,“ vysvětluje Lukáš Souček.

A aby dítě chození na nočník bavilo ještě víc, mají tablety Potty Tabs hned několik barev. „Ze začátku jsme používali jen jednu barvu a zjistili jsme, že to děti přestává zajímat. Když jsme začali používat víc barev, děti to bavilo a vydržely u toho.“

Český nápad míří za hranice

V Česku už Potty Tabs začal prodávat jeden z řetězců drogerií. Lukáš Souček s kolegy ale míří i na zahraniční trhy. Například ve Spojených státech nebo Velké Británii je totiž takzvaný potty training, tedy učení dětí na nočník, mnohem častější téma než u nás.

„Třeba ve Velké Británii spolupracujeme s certifikovanou lektorkou, která rodičům pomáhá s učením jejich dětí na nočník a má program založený na našem produktu,“ uzavírá Lukáš Souček.