Jak na přijímačky? O víkendu si odpočiňte, zklidněte a už se neučte nic nového, radí učitel

Zájemci o studium na středních školách zasedli v pátek k prvnímu řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky, druhý je bude čekat po víkendu. Letos tak mají poprvé mezi řádnými termíny volné dny. „Ten víkend je pro studenty strašně důležitý. Je to fajn na oddech, aby si o tom studenti mohli popovídat a zároveň se mohli pobavit s nějakou vyšší autoritou," vysvětluje pro Český rozhlas Plus Robin Řežábek, učitel, influencer a streamer. Praha 15:46 11. dubna 2025

Právě ve chvíli kdy natáčíme, tedy v pátek po osmé hodině, se dospívající potí u jednoho z testů. Ještě jedna zkouška je bude čekat po víkendu. Co dělat, nebo nedělat před samotnou zkouškou?

Už ve čtvrtek jsem pro všechny studenty streamoval a snažil jsem se jim dát psychickou podporu. Myslím, že teď už nemá úplně smysl učit se něčemu novému.

Jak se studenti a školy připravují na jednotné přijímací zkoušky? Poslechněte si rozhovory s ředitelkou Střední odborné školy zemědělské v Benešově, Ivanou Dobešovou, a učitelem na internetu Robinem Řežábkem

Naopak je dobré si třeba o víkendu opakovat základy, ze kterých pravidelně studenti získávají body. Snažit se tomu věnovat hodinku denně, maximálně dvě, aby měli studenti vůbec ještě energii a soustředění připravit se a v pondělí lépe zvládnout druhý řádný termín.

V sobotu, ještě mezi řádnými termíny, budu pro studenty dělat další stream, kde jim budu vysvětlovat ten první řádný termín. Pokusíme se eliminovat chyby, které v pátek udělali, aby mohli test v pondělí napsat ještě lépe.

Asi je opravdu výhodou mít víkend mezi dvěma sadami testů, protože jak říkáte, student se může po prvním kole podívat na výsledky, uvědomit si, kde třeba udělal chybu, podruhé ji neopakovat. Pak se také může vyspat, dát si něco dobrého na zub. To asi taky přispívá ke klidu, že ano?

Stoprocentně. Musím říct, že tohle byl od Cermatu asi nejvíc empatický krok. Ten víkend je pro studenty strašně důležitý. Dříve se psaly přijímačky ve čtvrtek a v pátek. Studenti si nestihli psychicky odpočinout a najednou byli hozeni znovu do dalšího dne.

Tentokrát je ten víkend strašně fajn na oddech, aby si o tom studenti mohli popovídat, mohli sdílet své pocity, zároveň se mohli pobavit třeba s nějakou vyšší autoritou, jako jsem třeba já nebo jiný učitel a rodič. A v pondělí mohou k přijímačkám přijít s větším nadhledem.

Početní chyby

Jak doporučujete postupovat během samotné zkoušky? Nám vždycky doporučovali začít tím, co člověku jde, nejlépe na první dobrou. Jakmile se na něčem zaseknete, tak jít dál. A k úlohám, u kterých to člověk musí víc promyslet, se vrátit později. Je to přibližně v rámci rad, které dáváte také?

Přesně tak. Cermat je velmi slušný, objektivní, hlavně v bodování. Mnoho studentů a rodičů se bojí slovních logických úloh, ale slovní logické úlohy tvoří podstatnou menšinu bodů, zatímco úlohy 1 až 5, například zlomky, desetinná čísla, výrazy a rovnice tvoří nějakých 15 bodů z 50, což je prakticky třetina celého testu.

Proto vždycky studentům říkám: „Nesmíte dělat početní chyby v základech, to znamená učte se zlomky, desetinná čísla, výrazy, rovnice, procenta, převod jednotek, úhly, Pythagorovu větu, obsah trojúhelníku.“ Tohle všechno jsou úlohy nezaměřené na logiku, spíš na nedělání početních chyb.

Všechny ty látky, který jsem z matiky vyjmenoval, tvoří asi 30 bodů, což je dostačující počet bodů na to dostat se na většinu středních škol. Takže je určitě dobré vycházet z těchto početních úloh.

V češtině je dobré zaměřit se na gramatiku a na různé literární pojmy – vědět, co je to próza, poezie, epika, lyrika. To je taky přesně o tom něco se naučit, nedělat velké logické úvahy a přitom můžu dosáhnout požadovaný počet bodů, abych se dostal na většinu středních škol.

Velkou roli asi hrají chyby z nepozornosti. Dá se to také nacvičit? Říct si „pozor na zadání, když je tam nějaký zápor“. Podobně v matematice všimnout si plus minus, přečíst si to dvakrát a pokud je čas, tak ještě předtím, než to odevzdám, si to celé projet?

Přesně tak, to je strašně důležité. Obzvlášť v tomhle věku se dělají největší chyby z nepozornosti. Co si budeme povídat, můžeme si vzpomenout sami na sebe, když nám bylo patnáct, byli jsme strašně rozlítaní, měli jsme hodně myšlenek, puberta, všechno to s námi hodně cloumalo.

Samozřejmě i nepozornost k tomu patří. Vždycky studentům říkám, jak je důležitá pozornost a jak je důležité postupovat pomalu: „Pokud bych jel v Porsche lesem mezi stromy a jel bych 250 kilometrů za hodinu, co byste mi poradili, aby se se mnou něco špatného nestalo?“

Studenti mi řeknou „zpomal“ a já řeknu: „Výborně, takže to přesně dělejte u matematiky, to přesně dělejte u češtiny. Zpomalte. Všechny početní chyby vychází z toho, že všichni rychle počítáte a nestíháte si kontrolovat věci postupně, zpomalit a počítat kvalitně.“

Poslechněte si rozhovory s ředitelkou Střední odborné školy zemědělské v Benešově, Ivanou Dobešovou, a učitelem na internetu Robinem Řežábkem. Záznam naleznete v úvodu článku.