Jak povede Motol nový ředitel? ‚Maximálně transparentně, aby se obnovila důvěra,‘ popisuje
Od nového roku se pražská Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce sloučí v jeden celek. Podle resortu zdravotnictví to povede k velkým úsporám. Po tom, co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka, byl vedením obou nemocnic pověřený šéf Homolky Petr Polouček, který zůstane i v čele sloučených nemocnic. „Děláme maximum pro to, abychom obnovili důvěru od zaměstnancům i ostatních institucí,“ popsal Radižurnálu.
Co v praxi znamená sloučení obou nemocnic? Co tedy budou mít společné?
Jedná se o strategickou integraci dvou špičkových nemocnic. Dojde k plnému využití synergických efektů, zvýšení provozní efektivity, posílení stability a samozřejmě v neposlední řadě to vytvoří prostor i pro další rozvoj zdravotní péče.
A jak si to v praxi představit? Znamená to, že budou sloučena provozní oddělení, anebo se budou slučovat i některá zdravotní. Jak to bude vypadat?
Většina procesů bude fungovat jako doposud. Místo dvou samostatných ředitelství funguje jednotná řídicí struktura. Vznikne společná rozvojová strategie. Dojde k využití celé řady synergických efektů především v oblasti technicko-hospodářské podpory správy nemocnic, zajištění služeb, nákupů, veřejných zakázek a tak dále. V tuto chvíli funguje celá řada správních úseků v rámci jednotného vedení a vidíme, že přijaté kroky působí velmi příznivě.
Jak se sloučení dotkne zdravotnických ordinací? Zůstanou zachované tak jako dosud, nebo je možné, že některé obory zůstanou jen v jedné z nemocnic a ve druhé se zruší?
Zdravotnické části se tato aktivita prakticky nedotkne. Obě nemocnice budou fungovat jako samostatné entity. Pro pacienty se v negativním slova smyslu nezmění vůbec nic. Naopak. Sdílení odborných, personálních, technologických i prostorových kapacit umožní využít širší spektrum péče nabízené jedním poskytovatelem. Slibujeme si od toho i zlepšení dostupnosti a koordinace péče v rámci jedné nemocnice.
A jak to bude s rozpočtem obou nemocnic? Zůstane oddělený, nebo bude jeden celkový?
Aktuálně běží oba rozpočty samozřejmě odděleně. My jsme dostali za úkol do konce září zpracovat harmonogram kroků a v následujících dnech na tom budeme samozřejmě velmi intenzivně pracovat. Všechny další kroky a opatření, včetně kroků v oblasti účetnictví a rozpočtu, budou samozřejmě zásadní.
Znamená to tedy, že od nového roku bude jeden rozpočet, anebo bude mít každá nemocnice svůj? Už jste se rozhodli?
Vždycky je nejlepší začínat nový rok jedním účetnictvím. Budeme k tomu naše kroky směřovat, ale ta informace je relativně krátká a já si musím s kolegy k tomu ještě sednout. Oblast účetnictví a rozpočtu bude určitě jedním ze základních bodů našeho řešení.
Takže jste se ještě nerozhodli, jak přesně to bude vypadat, jestli tomu dobře rozumím.
My máme zítra (ve středu – pozn. red.) první schůzku s kolegy. Ono to není jenom o rozpočtu, ale i o celé řadě dalších administrativních kroků, které začneme neprodleně rozpracovávat. Budeme to samozřejmě pro jednoduchost směřovat k jistému sjednocování nebo sbližování. Stihnout to do 1. ledna by samozřejmě bylo ideální, ale bude k tomu směřovat celá řada dalších kroků.
Maximálně transparentní procesy
Jak velkým problémem pro sloučení obou nemocnic je současné vyšetřování korupční kauzy spojené s bývalým vedením motolské nemocnice?
Já se nedomnívám, že by to bylo v tuto chvíli předmětem debaty ohledně slučování. Je to věc, která nastala a my děláme maximum pro to, abychom obnovili důvěru od zaměstnancům i ostatních institucí. Snažíme se nastavovat všechny procesy maximálně transparentně. Ta věc není úplně za námi, ale my se díváme dopředu a snažíme se realizovat věci maximálně transparentně a předvídatelně.
Prověřovali jste veškeré smlouvy v Motole. Některé jste ukončili, jinde upravujete smluvní podmínky a vypisujete nová řízení na služby, které zajišťují třeba firmy navázané na obviněné. Budou tyto změny podle vás hotové do nového roku, kdy má dojít ke sloučení obou nemocnic, nebo to není možné stihnout?
Ono slučování nemá prakticky žádný vliv, anebo jen sekundární. My jsme si to samozřejmě vyhodnotili a vyhodnocujeme průběžně. Smluv je tam celá řada, nejen ty, o kterých se píše. Některé provozy jsme vypověděli.
Samozřejmě jsou služby dlouhodobějšího charakteru, jako je praní prádla, úklid a tak dále. To jsou věci na delší časové období. Samozřejmě budeme-li vypisovat veřejnou zakázku na tak velkou službu, jako je praní prádla, tak samozřejmě to budeme koncipovat pro obě nemocnice. Začíná se o tom už uvažovat v teoretické bázi.
Nevýhodou by mohlo být, že vznikne opravdu velký kolos. Není potom příliš složité vše uhlídat? Třeba nedostatečná kontrola stála i za problémy motolské nemocnice.
Záleží na tom, jakým způsobem je nastavená organizační a řídicí struktura, vnitřní kontrolní systém, předběžná řídící kontrola a tak dále. Sloučení může pomoci právě i k tomu, abychom dobrou praxi z Homolky, která byla opakovaně ověřená Nejvyšším kontrolním úřadem i ministerstvem financí, mohli postupně přenést a implementovat do Motola.
Pakliže budou tyto mechanismy fungovat, tak se toho nemusíme bát. Ale nenastane se to bohužel ze dne na den, protože to je náročný a dlouhodobý proces.