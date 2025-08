Jak přežít první tři dny po katastrofě? Mějte zásoby vody a potravin a rádio na baterky, radí příručka

Dokázali byste ze zásob, co máte doma přežít 72 hodin? Ministerstvo vnitra vydává novou příručku, která radí, jak zvládnout první tři dny po katastrofě, jako můžou být povodně, případně tornádo. Příručku by měly na podzim dostat všechny české domácnosti. Příručka radí, jak se mají lidé připravit na krizovou situaci a pak i to, jak se chovat, když vypadne elektrický proud nebo když je potřeba se evakuovat.

Praha 11:32 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít