Jak probíhalo jednání vlády o abolici pro Mynáře? Fiala její udělení nezvažoval, zní od ministrů

Byla to pouze formalita, o abolici pro Vratislava Mynáře se nikdy vážně neuvažovalo. Alespoň v takovém duchu se vyjádřili členové vlády, kteří reagovali na dotazy serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Premiér Petr Fiala (ODS) přitom zatím k výroku Miloše Zemana nedal jasné stanovisko. Bývalý prezident tvrdí, že Fiala přislíbil zastavení stíhání svého kancléře Vratislava Mynáře, pak ale slovo nedodržel. Původní zpráva Praha 5:00 15. května 2024

„Premiér Fiala nic takového, jako připodepsání abolice, nezvažoval. O tom jsem přesvědčený,“ odepsal v SMS vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Reagoval tak na dotaz, zda o abolici pro někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře vláda skutečně uvažovala, nebo šlo pouze o formální projednání.

Kabinet o možnosti zastavit trestní stíhání Mynáře, který čelí obžalobě z dotačního podvodu, jednal na základě žádostí bývalého prezidenta Zemana hned dvakrát. Nejdříve v září 2022, pak ještě loni v březnu, kdy Zemanovi končilo funkční období. V obou případech ale vláda žádost o udělení abolice zamítla.

Zeman, který na rozdíl od milostí potřeboval k udělení abolice spolupodpis premiéra, ale nyní přišel s verzí, že Fiala nejdříve se zastavením trestního stíhání Mynáře souhlasil. Pak ale svůj slib nedodržel. „Když jsem jednal s Petrem Fialou, zeptal jsem se ho, zda je ochoten podepsat tuto abolici, a já ho budu citovat doslova, řekl: ‚To mi nedělá problém‘,“ řekl Zeman pro Blesk.

To ovšem nesedí s tím, jak na klíčová jednání vzpomínají i další členové vlády. „Neuvažovalo se o udělení abolice. Premiér jen informoval o požadavku prezidenta,“ reagovala textovou zprávou ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Co je to abolice? Abolice je jedna z forem milosti. Je udělována před pravomocným skončením trestního řízení, které tak nemůže být dokončeno. Pravomoc udělit abolici, stejně jako milost a amnestii, má hlava státu. Pro amnestii a abolici ale potřebuje prezident také spolupodpis premiéra, případně jím pověřeného člena vlády.

Premiér Fiala se k případu vyjádřil na tiskové konferenci před pondělním odletem do Itálie. „Pan bývalý prezident Zeman se mnou mluvil o abolici opakovaně. Dokonce dvakrát to mělo jakousi formalizovanou podobu, o čemž jsem informoval vládu. A rozhodnutí znáte, tedy že jsem nikdy žádnou abolici neodsouhlasil,“ řekl novinářům.



Podle Fialy bylo debat o abolici s bývalým prezidentem více. „Miloš Zeman vyjádřil obavu, že by mohly být dokonce politicky zneužity policie a státní zastupitelství právě na případu kancléře Mynáře, aby se mu někdo pomstil. Tak to jsem Miloši Zemanovi řekl, že bych to nikdy nepřipustil a ani to nepředpokládám,“ dodal s tím, že je důležité, že žádná abolice udělena nebyla a že nechce spekulovat o tom, proč exprezident s tímto tématem v rozhovoru přišel.

Kličkující premiér

Premiér se přesto při žádné ze svých odpovědí neohradil proti nařčení, že Zemanovi abolici slíbil a pak slib nedodržel. A také jeho mluvčí Lucie Ještáková odpověděla na přímé dotazy reportérů serveru iROZHLAS.cz vyhýbavě.

„Pan premiér nevidí důvod komentovat údajné vzpomínky, s nimiž jejich autoři z neznámých důvodů přicházejí až s odstupem několika let a navíc v předvolební kampani. Rozhodují pouze fakta a ta jsou v této věci jednoznačná,“ odepsala během pondělí Ješátková.

Na otázku, jaká fakta má premiér na mysli a jestli jeho vyjádření lze chápat tak, že příslib abolice nepopírá, mluvčí už pouze odepsala, že mají reportéři využít Fialovo vyjádření z tiskové konference, ze kterého podle ní jasně vyplývá, že k žádnému příslibu nedošlo. „Faktem je, že žádná abolice udělena nebyla,“ dodala.

Server iROZHLAS.cz oslovil také ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), jehož resort měl mít přípravu abolice podle Zemana za úkol a který dříve působil jako komunikační spojka Fialovy vlády s Hradem. Ani Blažek ale nebyl ve své odpovědi výřečný, pouze se odkázal na svá dřívější vyjádření. „Ani po uplynutí několika let k tomu nemám co dodat. Realita je taková, že žádná abolice udělena nebyla,“ odepsal v textové zprávě.

Přitom to byl Blažek, který už dříve médiím Zemanovy opakované žádosti o abolici pro své spolupracovníky potvrdil. Exprezidentem zmiňovaná žádost se má vztahovat k období mezi listopadem a prosincem 2021, kdy probíhala jednání o sestavení Fialovy vlády.

Premiér @P_Fiala údajně „neměl problém“ s abolicí pro někdejšího hradního kancléře Mynáře. V nejnovějším vydání @hraci_blesk to tvrdí exprezident Zeman. Fiala vzkázal @Blesk24 že nechce Zemanova slova komentovat a netuší, proč s nimi přichází až po letech a navíc před volbami. pic.twitter.com/dqOzLsA9QA — Hráči (@hraci_blesk) May 13, 2024

Zeman v rozhovoru pro Blesk odmítl, že by otázku udělení abolice spojoval s rozhodnutím jmenovat, či nejmenovat Fialou navržené ministry. „Když ale budu objektivní, jistě tento Fialův příslib zpříjemnil atmosféru dalšího jednání,“ doplnil bývalý prezident, který nakonec jmenoval celou novou vládu, tedy i s Janem Lipavským (Piráti), jehož volbu chtěl nejprve vetovat.

Mynáře, jehož trestní stíhání mohla abolice zastavit, obžaloval státní zástupce z dotačního podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie letos v dubnu. V případu jde o dotaci na přestavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Mynář, který je v tomto případu obviněný od roku 2021, vinu opakovaně popřel, obhájit se chce před soudem.

I jeho se pokusil server iROZHLAS.cz kontaktovat. Telefony pokládal a na zaslané dotazy neodpověděl.