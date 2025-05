Jak řešit nerovnosti v českém školství? Poslechněte si druhou část sedmé debaty Česko 2025

Hosty sedmé debaty Česko 2025 byli:

Za ANO Robert Plaga, bývalý ministr školství

Za Spolu Renáta Zajíčková (ODS), pedagožka a poslankyně

Za SPD Zdeněk Kettner, pedagog a poslanec

Za STAN Jan Berki, vysokoškolský pedagog a poslanec

Za Motoristy sobě Matěj Gregor, předseda mládežnické organizace Motoristů sobě Generace Motor

Za Piráty Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec

Za Stačilo! Petra Prokšanová, socioložka

Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.