Jak se politici staví k elektrickým autům? Podívejte se na závěrečnou část šesté debaty Česko 2025

Evropská pravidla prakticky znemožní koupit si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. Důvodem je životní prostředí i zdraví. Podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus by normu skoro dvě třetiny Čechů zrušily. Jak se k normě hodlají postavit strany, které mají šanci na to dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny? Podívejte se na závěrečnou část šesté debaty Česko 2025.

