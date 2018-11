Jak těžké je vyslovit nedůvěru vládě? Ze třinácti pokusů uspěl zatím jediný

Aby mohla opozice na mimořádné schůzi sněmovny potopit kabinet Andreje Babiše, potřebovala by 101 hlasů – má jich však jen 92. Analýza serveru iROZHLAS.cz ukazuje, že to není nijak výjimečná situace. Projděte si přehlednou historii všech dosavadních hlasování o nedůvěře vládě a podívejte se, jak loajální při nich byli jednotliví poslanci.

Mnohahodinové debaty a vyčerpávající noční schůze. Hlasování o nedůvěře vládě v minulých letech sloužilo často jako politické divadlo a opozice se do něj pouštěla i z podstatně horších pozic než nyní. V roce 2005 se proti vládě vyslovilo 78 poslanců a v roce 2015 dokonce jen 47, tedy méně než kolik jich bylo potřeba k vyvolání celého procesu (viz box Co říká Ústava).

Co říká Ústava Článek 72 (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Článek 73 (...) (2)Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. (3)Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Možnost sdělit vládě nedůvěru a tím ji přinutit k demisi mají poslanci od vzniku České republiky v roce 1993. V prvním desetiletí nového státu ji ovšem nevyužili. První vláda Václava Klause měla ve sněmovně bezpečnou většinu. Druhá už byla menšinová, jenže vládla s tolerancí opoziční ČSSD. A dalšího premiéra Miloše Zemana před hlasováním o nedůvěře ochránila opoziční smlouva.

Prvním českým premiérem, který proceduru s nedůvěrou absolvoval, byl proto až v roce 2003 Vladimír Špidla. Ukázalo se, že i když vláda návrh na vyslovení nedůvěry ustojí, opozici pomůže se zviditelnit (každý takový duel přitahuje pozornost médií), vypadat při tom zásadově a přitom ji skoro nic nestojí. V následující dekádě také proto sněmovních soubojů výrazně přibylo: druhá vláda Mirka Topolánka čelila během necelých dvou let hned pěti návrhům na vyslovení nedůvěry, poslední z nich její působení ukončil.

Stejnou taktiku s podobnou frekvencí pak opozice používala proti kabinetu Petra Nečase, který všech pět hlasování přežil. A v roce 2012 neúspěšně navrhoval změnu Ústavy, která by to opozici ztížila. Při tzv. konstruktivním vyslovení nedůvěry by musela nejprve navrhnout nového premiéra, podobně jako je tomu v Německu, Polsku či ve Španělsku. Mezi jednotlivými pokusy o vyslovení nedůvěry by podle neúspěšného návrhu Nečasova týmu muselo uplynout nejméně půl roku.

Jak rychle po sobě u nás až dosud šly pokusy o vyslovení nedůvěry, ukazuje časová osa. Když nad ni najedete myší nebo se dotknete některého bodu na dotykovém displeji, zobrazí se podrobnosti.