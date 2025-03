Jak tvrdá kampaň Spolu bude, nemůžu říct. Musíme být pozitivní, věří místopředsedkyně ODS Decroix

Česko začínají zaplňovat předvolební billboardy. Opozice na nich mluví o nejhorším premiérovi, vládní koalice varuje před návratem chaosu. „Kampaň má být pozitivní a ukazovat vizi. Anebo kam země směřovat nemá,“ říká k tomu pro Český rozhlas Plus Eva Decroix, místopředsedkyně ODS. Odmítá ale vyvrátit, že se koalice Spolu vyvaruje tak ostré kampaně jako tehdy, když naznačovala, že lídr opozičního ANO má blízko k Rusku. Rozhovor Praha 15:58 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kampaň má být pozitivní a ukazovat vizi. Anebo kam země směřovat nemá,“ říká Eva Decroix (ODS) o předvolební kampani | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na billboardech, které jsou už běžně k vidění po republice, varujete před chaosem. To bude hlavní téma vaší kampaně?

Kampaň nikdy nemá jenom jedno téma. Já si myslím, že kampaň je především o tom ukazovat občanům vizi, kam má země podle našich představ směřovat. Anebo také kam směřovat nemá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Evou Decroix, místopředsedkyní ODS

A k chaosu, jen si vzpomeňme na covid. Ale tuhle otázku teď otevírat nechci. Myslím si, že kampaň má být především pozitivní. A pokud chceme ukazovat vizi, tak ty většinou pozitivní jsou.

Jsem stále přesvědčená – byť je tu velmi silná masírka opozice a nejistota mezi lidmi vzhledem k tomu, co se děje – že jsme velmi bezpečná země. Máme nakročeno správným směrem. A naším cílem bude ukázat nejenom v kampani, ale i po zbytek volebního období, že pokud budeme pokračovat ve směru, kterým jsme začali jít, tak má Česko na víc.

Prezident Petr Pavel v minulosti kritizoval to, jak kampaň vede jak opozice, tak koalice Spolu. Vzali jste si jeho kritiku k srdci?

Já úplně nevím, jestli má pan prezident zasahovat do jakýchkoliv volebních kampaní. Čeká nás velmi dlouhé období, kdy budou občané půl roku čelit předvolební masáži. Kampaně bývají někdy tvrdé a to se nám líbit může, ale nemusí. Podle mě je důležité občanům ukazovat naději, budoucnost a směřování této země. A také stabilitu.

3:38 Antivirus: Politické strany využívají AI v předvolební kampani. Jak rozpoznat generovaný obsah? Číst článek

‚Kampaň je vždy o vymezování‘

Budete voliče znovu oslovovat billboardy, jako byl třeba ten, na kterém byl předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš vyobrazený s ruskými vlaječkami na obličeji?

Kampaň má vždy několik fází. Říct, jakým způsobem se tyto fáze budou vyvíjet, by nyní bylo ani ne předčasné, ale především to není ani jasné. Nyní je důležité ukázat voličům, jaký máme program, s čím do toho jdeme. Já to nebudu ani vylučovat, ani potvrzovat.

Takže nevylučujete, že může přijít podobně tvrdá kampaň jako ta, která spojovala Andreje Babiše s Ruskem?

Kampaň je vždy o vymezování. S tím nic neuděláme. Pokud chceme voličům ukázat pozitivní směr, tak volič musí současně vědět, co je ta druhá varianta, pokud zvolí druhý směr.

Vize stabilního Česka

Vaši odpověď tedy chápu tak, že podobně tvrdou kampaň nevylučujete. Jak chcete s koalicí Spolu do podzimu dohnat hnutí ANO, které teď před vámi podle jakýchkoliv průzkumů vede minimálně o 10 procentních bodů?

24:50 Politolog Kopeček: Pekarová Adamová byla Kalousek v sukních. TOP 09 nezviditelní u voličů ani nové vedení Číst článek



Prací. Tím, že budeme ukazovat jasný směr a konkrétní řešení. Nebudeme nabízet populistické recepty. Budeme především vysvětlovat, co je vize bezpečného a stabilního Česka. Není čas na malichernosti a politické přetahování. Svět okolo nás se mění. A Česká republika v něm musí mít své pevné místo.

Ale to není předmětem volební kampaně, to je předmětem budoucnosti nás všech.

Čím si vysvětlujete, že je rozdíl mezi hnutím ANO a koalicí Spolu podle průzkumů tak velký?

Ten rozdíl je dlouhodobě stabilní. Každá skupina má své pevné voličské jádro, které reaguje na podněty, sliby a možná i na ten druh hulákací kampaně hnutí ANO.

My víme, že Česká republika v tom není výjimkou. Podobně rozdělené jsou i mnohé další evropské státy. A já nemám pocit, že bychom dlouhodobě ztráceli. Jsme na začátku volební kampaně, rozdíly jsou stabilní.

My musíme udělat maximum pro to, abychom předně dovládli. To je důležité. Udržet pevné místo České republiky v zahraničních vztazích, v otázkách bezpečnosti.

A současně musíme vést kampaň, která bude oslovovat lidi. Jsem přesvědčená, že místem, kde máme být a kde máme přesvědčovat lidi, je kontaktní kampaň. A to vzhledem k tomu, co se děje na sítích a jakým způsobem se staly toxickým prostředím a co všechno je nutné dělat, aby člověk zaujal, od tanečků po převleky.

STAN a Spolu podepsaly ve Středočeském kraji programové prohlášení. Mají většinu jednoho hlasu Číst článek

Není čas na vlastní písečky

Předsedové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v úterý podepisují koaliční smlouvu pro nadcházející sněmovní volby. Je jasná většina vašich spolustraníků v ODS přesvědčená o prospěšnosti této koalice?

Ano, je.

Ptám se vás na to, protože přinejmenším někteří vlivní členové ODS, například hejtman Martin Kuba, tuto koaliční smlouvu nepodpořili.

Tady je nutné dodat, že pan hejtman v těchto sněmovních volbách nekandiduje. A že jsme demokratická strana. Kdybychom přestali mít různost názorů, tak by to bylo spíš na pováženou.

Koaliční smlouvu podpořila naše výkonná rada, náš nejvyšší orgán, až na dva tři hlasy. Takže podpora je velmi silná, dokonce silnější než v minulých volbách.

A řekněme si upřímně, když se podíváme okolo: je čas na vzájemné rozdělování a hrabání na vlastním písečku? Nebo je naopak čas pro to, abychom byli silní, spojili se a voličům ukázali jednotu, kterou jsme se mimochodem snažili držet poslední tři roky?

Naše programové a zejména hodnotové průniky jsou tak silné, že považuji za správné v tomto projektu pokračovat.

Jak vnímáte to, že ODS mimo jiné kvůli pokračování koalice Spolu opouští váš dlouholetý člen Jan Zahradil?

Ztotožňuji se s panem premiérem, že je to dobrá volba jak pro pana Zahradila, tak pro stranu.