Jaká byla cesta Petra Kellnera k miliardám? Odpovědi hledá nová série
Jeho majetek odhadl v roce 2021 časopis Forbes celkem na 293 miliard korun. Bylo to krátce po tom, co nejbohatší Čech Petr Kellner tragicky zahynul v horách na Aljašce. I čtyři rok po smrti vyvolává jeho jméno silné emoce – od nekritického obdivu až po jednoznačné odsouzení. Jak ke svému jmění přišel a proč se zrovna on stal nejbohatším mužem Česka? Odpovědi hledá nová série Českého rozhlasu Plus s názvem Kellner.
Autory série jsou novináři Vojtěch Koval, Lucie Korcová a Jana Klímová. Během posledního roku natočili téměř 30 rozhovorů s nejbližšími spolupracovníky Petra Kellnera, s jeho nejlepším přítelem, s aktéry událostí, které souvisí s Kellnerovým podnikáním, i s novináři, kteří psali o jeho kauzách.
Sedmidílná série tak přináší zatím nejucelenější pohled na život a podnikatelské aktivity miliardáře, který se programově vyhýbal médiím i zájmu veřejnosti. A také proto jeho byznys vyvolával a vyvolává řadu otázek.
„Je to první pokus popsat Kellnerův příběh očima lidí, kteří ho skutečně znali. Za největší přínos projektu považuju právě to, že se autorům podařilo plasticky popsat osobnější kontury člověka zahaleného tajemstvím,“ hodnotí šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
Mezi respondenty jsou například Kellnerovi nejbližší spolupracovníci Vladimír Mlynář, Kateřina Jirásková, Ladislav Bartoníček nebo Evžen Hart, nejbližší Kellnerův přítel Ivo Nesrovnal, někdejší ministr financí Ivan Pilip nebo novináři Jakub Zelenka, Lukáš Valášek a Tomáš Němeček. V jednotlivých dílech se autoři věnují Kellnerovým podnikatelským začátkům, období kuponové privatizace, podnikání v Rusku a v Číně, miliardářovým vztahům k médiím i okolnostem jeho tragické smrti v roce 2021.
Kellnerův byznys
V době své smrti v roce 2021 byl Petr Kellner nejbohatším Čechem s odhadem majetku přes 15 miliard dolarů. Jeho skupina PPF působila ve více než 25 zemích světa včetně Ruska a Číny, zaměstnávala desítky tisíc lidí a zahrnovala mimo jiné finanční služby, telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti i mediální aktivity. Dnes skupinu vlastní Kellnerovi dědicové.
„Snažili jsme se zachytit všechny klíčové body jeho podnikatelské dráhy, ale témata jsme kvůli omezenému prostoru museli vybírat, nebylo možné zohlednit vždy všechny události a souvislosti,“ popisuje přípravu série, která trvala přes rok, její kreativní producent Lukáš Sapík.
S námětem přišel novinář Zdeněk Veit, který s týmem autorů úzce spolupracoval a natočil také sérii bonusových rozhovorů s bývalým šéfem komunikace PPF Vladimírem Mlynářem, sociologem Martinem Buchtíkem, bývalým šéfredaktorem časopisu Forbes Petrem Šimůnkem a autory divadelní hry Privatizace Petrem Erbesem s Borisek Jedinákem.
Série Kellner startuje 8. září 2025 na stanici Český rozhlas Plus. K poslechu bude také na webu Plusu, v aplikaci mujRozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.