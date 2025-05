Jaké investice do dopravy plánují politické strany? Podívejte se na úvodní část šesté debaty Česko 2025

Dálniční síť v Česku loni narostla o rekordních 111 kilometrů asi 1500. Přesto Česko stále ve srovnání hustoty dálnic vychází v Evropské unii jako průměrné. Lépe je na tom s hustotou celé silniční sítě. Kvalitou silnice ale patří podle Indexu prosperity mezi nejhoršími. Do jakých dopravních projektů politické strany plánují investovat? A jak rychle se má na českých silnicích jezdit? Podívejte se na úvodní část šesté debaty Česko 2025. Praha 7:30 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stavět alespoň tříproudé dálnice s odolnými svodidly, aby bylo možné zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích nad 130 kilometrů v hodině, si v debatě přál zástupce Motoristů sobě Jiří Vlk. „Podle mne je to naprostý nesmysl z důvodů ekologických, z důvodu spotřeby a hlavně kvůli bezpečnosti,“ postavil se proti zvyšování rychlosti poslanec hnutí STAN Martin Exner.

Jak se Česko postaví k opravám silnic a Green Dealu? Experti z politických stran debatovali o dopravě Číst článek

Změnu by nedělal ani místopředseda SPD Radim Fiala, ne kvůli životnímu prostředí ale proto, že staré dálnice podle něj nejsou na vyšší rychlosti postavené. Na nových širších dálnicích by ale Fiala vyšší rychlost podpořil.

Současných 130 kilometrů v hodině stačí poslanci hnutí ANO Martinu Kolovratníkovi. Ten zároveň připomněl, že současná vláda (SPOLU, STAN a do září 2024 Piráti) umožnila zavést na některých úsecích dálnic limit 150 km/h. Tato úprava podle ministra dopravy Martina Kupky (SPOLU) dává smysl na některých úsecích za dobrého počasí. Odmítl ale plošné zvýšení rychlosti.

Naopak Jaroslav Komínek (Stačilo!) navrhl neomezenou rychlost. Češi by podle něj pak na dálnicích nesoutěžili a jezdili „normálně“. Podle Václava Vislouse (Piráti) je nejdůležitější bezpečnost a zaměřil by se proto nejprve na to, jak Češi po dálnicích jezdí.

Politici také v první části debaty diskutovali o tom, jak vzít peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Ty by podle Čechů měly být hlavní dopravní prioritou, předběhly rozšiřování dálnic i železnic. Ukázal to dubnový průzkum agentury Median mezi tisícovkou lidí. Měly by kamiony za cestu po silnicích nižších tříd platit? Nebo po nich jezdit méně naložení? Poslechněte si v záznamu debaty.

Hosty ŠESTÉ debaty Česko 2025 byli: Martin Exner, poslanec a člen podvýboru pro dopravu (hnutí STAN) Radim Fiala, poslanec a místopředseda hnutí (hnutí SPD) Martin Kolovratník, poslanec a stínový ministr dopravy (hnutí ANO) Jaroslav Komínek, lídr v Ústeckém kraji (hnutí STAČILO!) Martin Kupka, ministr dopravy (koalice SPOLU) Václav Vislous, člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (Česká pirátská strana) Jiří Vlk, zastupitel města Orlová (Motoristé sobě) Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.