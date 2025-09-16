Jako bývalý voják věděl, že tam nemá co dělat, vzkázal Nejvyšší soud Čechovi rabujícímu na Ukrajině
Bývalý český voják Filip Siman věděl, že souhlas od hlavy státu k bojům proti ruským okupantům na Ukrajině není formalita. A že bez něj nebylo možné se k ukrajinským silám připojit. Plyne to z rozhodnutí Nejvyššího soudu, které iROZHLAS.cz prostudoval. Instance Simanovo dovolání odmítla v červnu, ale dosud nebylo známé odůvodnění. Muž dostal za nedovolenou službu v cizích ozbrojených silách a rabování osm let vězení.
Je to zatím jediný nepodmíněný trest, který dostal občan České republiky za nelegální pomoc Ukrajině v boji proti ruské válečné agresi. Bývalý příslušník armády Filip Siman si ho vyslechl letos v lednu. Pro vstup do ukrajinských sil neměl povolení hlavy státu. Navíc na Ukrajině okrádal padlé vojáky a vybíral opuštěné domy.
Proti pravomocnému verdiktu Vrchního soudu v Praze brojil Siman dovoláním. Nejvyšší soud jeho podání 18. června odmítl, ale verdikt tehdy neprovázelo odůvodnění. Senát Jana Engelmanna ho vypracoval později a sám Siman ho obdržel až o prázdninách. Server iROZHLAS.cz se s ním nyní seznámil.
Bývalý příslušník armády chtěl případ obrátit ve svůj prospěch tvrzením, že tehdejší prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala (ODS, ve volbách kandiduje za Spolu) slibovali Čechům za podporu Ukrajiny se zbraní v ruce beztrestnost. Proto prý Simanovi nelze přičíst úmysl spáchat trestný čin. S touto konstrukcí u Nejvyššího soudu narazil.
‚Nezávazné politické proklamace‘
Za co byl Filip Siman odsouzený
Služba v cizích ozbrojených silách
(1) Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Plenění v prostoru válečných operací
(1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území
a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo
b) svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá,
bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem.
„Nelze akceptovat skutečnost, že by společenská škodlivost trestného činu mohla zaniknout pouze na základě prohlášení politické reprezentace. (…) Takové politické proklamace, byť učiněné nejvyššími představiteli země, nelze bez dalšího považovat z pohledu trestního práva za jakkoliv závazné,“ zní jedna z hlavních pasáží usnesení Nejvyššího soudu.
Stejně tak podle senátu soudce Engelmanna není povinnost získat pro službu v armádě cizí země souhlas od hlavy státu pouhou formalitou. Naopak. Povolení nejvyššího ústavního činitele předchází šetření zpravodajských služeb a vyjádření ministerstva vnitra, tento proces má z pohledu Nejvyššího soudu jasný smysl.
„Takový souhlas by měl být výsledkem pečlivého zvažování všech relevantních aspektů a slouží také jako pojistka proti svévolnému a bezpečnostně rizikovému zapojení občanů do cizích ozbrojených konfliktů. I z těchto důvodů může celé řízení skončit neudělením souhlasu, a nejedná se tedy o formalitu,“ stojí ve verdiktu.
Soudce Engelmann připomíná, že Siman býval vojákem z povolání. A měl tak být prvním, kdo bude dodržovat pravidla hry. „Těchto skutečností si jistě musel být vědom. Byl bývalým příslušníkem Armády ČR, tedy osobou, která měla znalosti o vojenských strukturách, vedení, a i o právní stránce vojenské služby, případně na účasti v ozbrojených složkách cizího státu.“
Vážná úvaha o ústavní stížnosti
Siman má ještě možnost pokračovat v obraně před Ústavním soudem. U tribunálu může namítnout, že nižší instance mu svým rozhodováním zkrátily právo na spravedlivý proces, což je jediná věc, se kterou se na Ústavní soud může obrátit. Podání stížnosti musí stihnout do konce tohoto měsíce. A jak plyne z vyjádření jeho právního zástupce, oslovení Ústavního soudu je ve hře.
„S klientem o této možnosti velmi vážně uvažujeme. Osobně tam prostor, argumentační, věcný i právní pro podání ústavní stížnosti vidím. Naše diskuse bude vedena velmi otevřeně a své názory takto budu klientovi i prezentovat,“ sdělil redakci Simanův advokát Zdeněk Odehnal.
Siman původně dostal od Městského soudu v Praze sedmiletý trest „jen“ za plenění v prostoru válečných operací. Po úspěšném odvolání státního zástupce však vrchní soud přihlédl k tomu, že na Ukrajinu vyrazil bez dobrozdání prezidenta. Simana tak uznal vinným právě i za službu v cizích ozbrojených silách, za což mu rok vězení přidal.
Čtyři stíhaní Češi
Server iROZHLAS.cz v srpnu popsal nový případ Čecha, který po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 strávil bojem po boku Ukrajinců zhruba tři čtvrtě roku. Také neměl povolení prezidenta. A také se odvolával na to, že hlava státu společně s předsedou vlády slibovali českým dobrovolníkům beztrestnost.
„Vyšetřování bylo policejním orgánem skončeno a spis byl předložen k rozhodnutí státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Dosud o tomto návrhu nebylo rozhodnuto,“ sdělil šéf žalobců v Praze 4 Jan Vychyta, jehož lidé vyšetřování dozorovali. Dotyčný Čech se rovněž zodpovídá ze služby v cizích ozbrojených silách.
Muž má možnost požádat prezidenta Petra Pavla o abolici. Jestli tak učiní, se uvidí. „Klient se vyjádří až po rozhodnutí státního zástupce v této věci,“ sdělil redakci jeho právní zástupce Václav Láska. Dotyčný je od začátku ruské invaze čtvrtým Čechem, který je stíhaný za nedovolenou službu v ukrajinské armádě.