Jako obrázky na cigaretových krabičkách, srovnává kampaň SPD Radim Fiala. ‚Za hranou etiky,‘ zní z ODS

Policie žádá Poslaneckou sněmovnu o vydání předsedy SPD Tomia Okamury. V souvislosti s loňskou billboardovou kampaní ho podezírá z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob. „Mně se billboard taky nelíbí, ale odráží situaci v západní Evropě," říká v Pro a proti poslanec Radim Fiala (SPD). „Kampaň byla rasistická, xenofobní, odporná, zneužívající nejnižší lidské pudy," kritizuje pro Český rozhlas Plus poslanec Karel Haas (ODS). Pro a proti Praha 11:21 12. ledna 2025

Pan Okamura to považuje za snahu ho umlčet a kriminalizovat opozici. Jste pro, aby Sněmovna vydala Tomia Okamuru k trestnímu stíhání v této kauze?

Karel Haas (ODS): Odpovím naprosto věcně. Doposud jsem neměl možnost vidět žádost Policie České republiky o vydání, ať už po formální stránce, po obsahové stránce, po vymezení, řekněme, skutkové podstaty trestného činu, pro který policie žádá o vydání.

Prvními adresáty jsou členové mandátového a imunitního výboru. Takže v tuto chvíli jsem velmi zdrženlivý hodnotit, jak budu hlasovat já osobně, nebo jak budou hlasovat moji kolegové.

Radim Fiala (SPD): Podle mě je to otázka principiální. Pokud by šlo o majetkovou trestnou činnost, opilství nebo autonehodu, kterou by způsobil vlastním zaviněním, tak samozřejmě i my bychom hlasovali pro vydání Tomia Okamury.

Ale poslanecká imunita byla v minulosti tolik zmiňována a mluvilo se o ní, jestli jí není moc, nebo jestli jí není na druhé straně málo. Pokud by měla existovat, tak by se měla vztahovat právě na politické případy, politické verbální komunikace a politické věci.

Stále více se potvrzuje, že kampaň SPD s „chirurgem“ byla naprosto trefná. V posledních dnech se zpět do popředí britské politiky dostal skandál ze severu Anglie, kde gangy mužů pákistánského původu od osmdesátých let do roku 2013 znásilnily tisíce nezletilých dívek. Britská… pic.twitter.com/iOqHz4U9UD — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 8, 2025

Myslím si, že v tomto případě by to tak mělo být. Politik, který má strach říct svůj názor, tak asi není dobrý politik vůbec pro nikoho. Ani pro opozici, ani pro koalici.

A vidíte to, pane Fialo, tak, že jde o snahu umlčet lídra opozice?

Fiala: Samozřejmě každá mince má dvě strany. První strana, první aspekt je možnost mluvit o nelegální migraci. Druhá strana mince je svoboda projevu a také samozřejmě svoboda po projevu. To jsou dvě věci, které tato kauza spojuje.

Jsem přesvědčen, že minimálně u části koalice může jít i o to, aby byla opozice umlčena, aby nemohla říct, co si myslí. I z toho, co vidím ve světě.

Když se podíváte na Slovensko, do Spojených států amerických, na (slovenského premiéra Roberta) Fica a (budoucího amerického prezidenta Donalda) Trumpa, tak kriminalizace se stává běžnou součástí politiky. Myslím, že to je špatně.

Pane Haasi, může jít o snahu umlčet výrazného kritika vlády a vládní koalice?

Haas: V žádném případě. Možná začnu odzadu. Představa hnutí SPD o tom, že vláda a koalice Spolu ovládá příslušný útvar pražské policie, který žádost podal, je úplně absurdní, lživá, nepravdivá. Nic takového se v České republice neděje. V tom chci veřejnost uklidnit. Je to možná až hloupě absurdní.

Případ má, řekněme, rovinu etickou, neprávní. Pokud se normálně uvažujícího člověka v Česku zeptáme na to, jaká byla loňská kampaň SPD, tak podle mého názoru každý normální člověk bez ohledu na politické zaměření musí říct, že byla rasistická, xenofobní, zneužívající ty nejnižší lidské pudy. To je úplně jednoznačné.

Ale v čem jsem zdrženlivý, je právní hodnocení. Tam má skutečně kolega Fiala pravdu o určitých aktivistických vyjádření některých mých kolegů v úterý – v době, kdy nevěděli a nemohli znát obsah žádosti Policie České republiky, a v době, kdy se skutečně pohybujeme, řekněme, u podezření z verbálního trestného činu.

Není to násilný trestný čin. Není to hospodářská kriminalita. Kdybych to zjednodušil pro čtenáře, není to zadržení Davida Ratha se sedmi miliony v krabici od vína.

Myslím, že máme být všichni zdrženliví, dokud mandátový a imunitní výbor žádost neprojedná, nevydá stanovisko a nenahlédne do trestního spisu. Tam nabádám ke zdrženlivosti.

‚Zneužití dětí‘

Můžeme připomenout, že třeba na jednom z plakátů SPD byl černoch s nožem od krve v zakrvácené košili a nápis: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové z dovozu“. Pane Haasi, byla z vašeho pohledu samotná billboardová kampaň za hranou toho, co je přípustné v politickém boji?

Haas: Myslím, že to bylo za hranou slušnosti, etiky, morálky. Bylo to rasistické, bylo to xenofobní. Mě možná lidsky osobně ještě víc než billboard s tím pověstným Afričanem s nožem v ruce zamrzel billboard s romskými dětmi. To bylo podle mě dokonce zneužití dětí určitého etnika v politickém souboji.

Proto říkám, že mé hodnocení je sto ku nule v tom, že ta kampaň byla rasistická, xenofobní, odporná, zneužívající opravdu nejnižší lidské pudy, strach z někoho, z něčeho a tak dále. Toto mé lidské hodnocení je naprosto jednoznačné sto ku nule.

V tom, v čem jsem zdrženlivější, je, že přece jenom imunita je ústavní právo, článek 27 české Ústavy. Myslím, že s ústavními pravidly máme všichni aktéři nakládat neaktivisticky, odpovědně. Proto vyzývám všechny kolegy poslance k tomu, aby vyčkali na to, jak je žádost policie formulovaná. Ta moje zdrženlivost politickoprávní se opravdu odlišuje.

Ještě jednou zopakuji, že pokud by se jednalo o trestný čin, řekněme nepolitický, hospodářský, násilný, majetkový, korupční a tak dále, tak asi pochybnosti o vydání nejsou, byť i tam by to platilo.

Ale v otázce, kdy máme v České republice ústavní právo svobody slova, volné politické soutěže, tak si myslím, že zdrženlivost je dvojnásobně na místě.

Pane Fialo, stojíte si zpětně za těmito billboardy? Myslíte si, že se vám povedly a že nebyly rasistické?

Fiala: Řeknu vám svůj názor. Mně se ten billboard taky nelíbí a byl bych radši, kdybychom ho dávat nemuseli. Ale podle mě ten billboard přesně odráží situaci v západní Evropě, vždyť se na tuto situaci podívejte.

⚖️ Policie žádá o vydání Tomia Okamury kvůli rasistické kampani SPD



Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie požádali Poslaneckou sněmovnu o vydání předsedy SPD Tomia Okamury. Důvodem je loňská předvolební kampaň hnutí SPD, která podle odborníků vyvolávala… pic.twitter.com/aPt8c6r5bI — ROMEA (@romeanews) January 7, 2025

A jestli to tady nechceme, tak musíme lidem dát najevo, že to je špatně. A já bych to přirovnal ke krabičkám cigaret, kde máte plíce dlouholetých kuřáků. To je přesně ten způsob, ten styl, který má lidi odradit, aby kouřili. A tady má říct lidem: Dejte si pozor. Tady v západní Evropě, kde nelegální imigrace prostě jede…

Počkejte, vy přirovnáváte lidi k rakovině?

Fiala: Ne, to vůbec ne, ale přirovnávám způsob reklamy. Prostě proč ten symbol, proč se to dělá, proč je takový billboard, který má lidem říct: Něco není v pořádku. Je to vážná věc. Dejte si na to pozor.

A na co konkrétně?

Fiala: Na nelegální migraci. A nelegální je protizákonná. A Německo už to nedokáže zvládat. A co budou ti lidé tam dělat, ti migranti?

A ještě k tomu billboardu. Vy jste správně přečetl název. Tam vůbec nejde o lékaře, o chirurgy, protože dole je to řešení. Tam je napsáno: Stop migračnímu paktu. Tato vláda, pan ministr Vít Rakušan (STAN) podepsal migrační pakt.

Migrační pakt znamená, že se každý rok budou stěhovat tisíce migrantů ze západní Evropy do zemí střední a východní Evropy. A my jsme proti tomu a ten billboard má proti tomu burcovat.

Snaží se Policie ČR o vydání Tomia Okamury na politickou objednávku? Měli by soudy posuzovat, jak drsná byla kampaň SPD? A jaký vliv bude mít kauza na letošní sněmovní volby? Poslechněte si celé Pro a proti ze záznamu v úvodu článku.