‚Pseudoexpert, legrační exnovinář, lhář‘. Ovčáček, Foldyna a Filip reagují na rozhovor o fake news

Podle hradního mluvčího Jakub Kalenský v americkém Kongresu lhal a otevřeně se zapojil do kampaně proti prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Jiří Ovčáček tak reaguje na rozhovor serveru iROZHLAS.cz s českým expertem na boj proti dezinformacím. Ten v něm označil Ovčáčka za trolla a dodal, že na něj zvažuje žalobu. Kalenský také poukázal na to, že parlamentní strany KSČM a SPD v Česku denně šíří ruskou propagandu. Obě partaje to odmítají.

