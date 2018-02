Změny v týmu nebyly kvůli mojí kritice, to byly blbosti, říká šéf Drahošovy kampaně Kleindienst

Dezinformační e-maily a útočné billboardy tábora Miloše Zemana. Za hlavní důvody neúspěchu Jiřího Drahoše je označuje šéf jeho kampaně Jakub Kleindienst. Muž se spornou minulostí ve finále prezidentské volby přitom ustoupil do pozadí. „Tým bylo nutné přeskupit,“ odmítá v rozhovoru pro iROZHLAS.cz to, že by se stáhl kvůli kritice své osoby. „Byly to blbosti,“ doplňuje. Rozhovor Praha 6:00 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manažer kampaně Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Za jeden z hlavních důvodů svého neúspěchu Jiří Drahoš označil dezinformační zprávy. Vidíte to stejně?

Zhruba od října nám začaly masivním způsobem chodit avíza, že se ve veřejném prostoru něco děje, že chodí dehonestační e-maily. Pak jsme zpětnou analýzou zjistilili, že došlo asi k šesti dezinformačním vlnám.

Snažili jste se zjistit, kdo je původcem dezinformačních zpráv?

Na pátrání po zdrojích těchto zpráv my nemáme pravomoci, to musejí dělat orgány činné v trestním řízení.

E-mailové lži. Předvolební dezinformace psali a šířili lékař, advokát, důchodce nebo farmář Číst článek

Proč jste tedy nepodali trestní oznámení?

Bavili jsme se o tom, ale jaký to po volbě má smysl? Navíc ta témata docela běžela v médiích. Říkali jsme si, že to třeba udělá i někdo jiný. Nechtěli jsme zase, aby se o Drahošovi říkalo, že se cítí ublížený, když ještě podává trestní oznámení. Chceme jít jinou cestou, chceme, aby lidé byli k dezinformacím kritičtí.

Takže ten širší projekt, kterému by se chtěl Jiří Drahoš věnovat, je osvěta v souvislosti s dezinformacemi?

Bavíme se o tom, co bude dál. Pan Drahoš má chuť ve veřejném prostoru zůstat, cítí určitý dluh vůči lidem, kteří ho volili. V polovině března bychom k tomu mohli udělat nějaké oznámení.

Není to pozdě? Jiří Drahoš uvedl, že navíc zvažuje kandidaturu do Senátu. Nevyprchá mezitím jeho popularita?

Myslím si, že ne, naopak. Překotné oznámení kandidatury do Senátu by případnému projektu mohlo ublížit. Lidé by si potom mohli říkat, že to dělal kvůli tomu, že se chce uklidit do Senátu.

Lítost lidí díky Primě

Diskutoval se také výběr televizních debat. Udělali jste chybu, když jste šli na Primu místo Novy?

Opravdu ne. Řízení kampaně je primárně otázka intuice, která se následně ověřuje čísly.

Takže účast v diskusi na Primě byl podle vás správný krok?

Slíbili jsme, že v daný termín (v den debaty na Nově – pozn. red.) budeme v Ostravě a Brně. Měli jsme velkou akci s našimi dobrovolníky a s pozvanými hosty. Nemohli jsme to zrušit, když si zrovna Nova řekla o tento termín.

Navíc hodnoceno čísly: debata na Primě nám, ale i Miloši Zemanovi, ubrala dvě procenta. Z hlediska čísel tak Prima neudělala vůbec nic, naopak z hlediska preferencí vzbudila lítost vzhledem k atmosféře, která tam byla.

Týden před finální volbou přišel tábor Miloše Zemana s inzercí, která Drahoše spojovala s podporou migrace. Považovali jste to za podraz, nebo součást boje?

Billboardy byly odpovědí na škálu e-mailů, které chodily. Byly odpovědí na poptávku.

Takže jste to vnímali jako součást předvolebního boje?

Tak to je lež, součást boje je lež. Pan Drahoš nikdy neřekl, že chce vítat migranty.

Inzerát, který vyšel v novinách před druhým kolem prezidentských voleb 2018. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: iROZHLAS.cz

To ta reklama explicitně ani netvrdí. Na druhou stanu rétorika Jiřího Drahoše nebyla zpočátku jeho kampaně vůči migrantům tak vyhraněná. Miloš Zeman opakovaně připomínal jeho výrok z loňského června, kdy během debaty v Lucerně prohlásil, že pro Česko není problém přijmout několik stovek migrantů.

To, že nechce uprchlické kvóty, ale říkal už na začátku. Nebylo to o kvótách, ale o vnímání slova migrant a imigrant, což v českém mediálním prostředí úplně splynulo. Jestliže někdo utíká z jiného státu do České republiky, aby nemusel pracovat a pobíral jen sociální dávky, tak to je špatně. Něco jiného ale je, když chcete pomoci lidem, kteří jsou v neblahé situaci a trpí. Pak je to lidství, to není migrace.

Miloši Zemanovi ale dané billboardy zafungovaly. Uprchlická krize se navíc stala hlavním tématem prezidentské kampaně. Není to tedy o tom, že jste lidem postoj Drahoše nedokázali dostatečně vysvětlit?

Nemůžete ty billboardy vnímat samostatně, ale jako odpověď na dezinformační e-maily.

Ústup do pozadí

Vy jste působil jako hlavní manažer kampaně Drahoše. Ten ale po prvním kole oznámil, že svůj tým přeskupí a otěže převezme on sám. Jaká byla tedy vaše role v závěrečné fázi kampaně?

V posledních dvou týdnech je potřeba tým přeskupit. Avizovali jsme to už na začátku. Zařadil jsem se tak na úroveň týmu a celý proces řídil sám pan profesor.

Vy jste byl ale v posledních týdnech ostřelován, Lidové noviny vás mimo jiné kvůli vaší sporné minulosti označily za Drahošovo slabé místo. Neproběhla změna ve štábu spíše kvůli této kritice?

Ne. My jsme od začátku věděli, že tato změna proběhne. V závěru kampaně bylo potřeba, aby pan Drahoš měl informace přímo, ne zprostředkovaně.

Nemáte pocit, že jste mu - vzhledem k vašim dřívějším aktivitám - svým angažmá v týmu spíše uškodil?

Myslím si, že ne. Těžko se to ale hodnotí. Určitě jsem mu ale neublížil pomluvami, které o mně vyšly.

Pomluvami?

Teď mám na mysli asi tři věci: neexistující kompostárnu, ukradený zámek Líčkov a Grossův byt. To jsou úplné blbosti.

Dosavadní koordinátor předvolební kampaně Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst. Jde o bývalého člena ODS a starostu Nového Strašecí | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počkejte, takže podle vás není třeba pravda, že jste Grossovi v roce 1999 prodal byt, který ho později navíc stál kariéru? Ten obchod z vaší strany neproběhl?

Je to stejné, jako kdybyste říkala, že znám Macrona (francouzský prezident – pozn. red.), protože jsme nakupovali ve stejném obchodě.

Já ale neříkám, že jste se se Stanislavem Grosse znal. Já se ptám, jestli jste mu prodal byt?

Byl jsem generální ředitel společnosti, která stavěla byty. Postavila i bytový dům na Barrandově, kde bylo asi 200 bytů. Prodávala je pak dceřiná společnost. A já jako generální ředitel a předseda představenstva jsem na základě plné moci od představenstva podepisoval kupní smlouvy s klienty.

Takže kromě Grosse jste byty prodal dalším 200 lidem?

Přesně tak, Gross byl jen jedním z klientů.

Figuroval jste také v dozorčí radě společnosti ML Compet stíhané v korupční kauze kolem exhejtmana Davida Ratha. Platí stále vaše dřívější prohlášení pro iROZHLAS.cz, že jste chtěl firmu koupit?

Platí všechno, co jsem říkal. Chtěl jsem tu firmu skutečně koupit, tehdy jsem dělal pro obce poradenství a chtěl jsem ji do svého portfolia. Do této společnosti jsem šel jako krizový manažer, a abych se do ní mohl podívat, musel jsem se do ní najmenovat.

Zakrytí výdajů

Kvůli předvolební kampani Drahoše jste založil servisní společnost Whenever. Podle údajů z transparentního účtu přes ni dosud proteklo skoro devět milionů korun. Proč jste ji založil?

Nechtěli jsme jít cestou provizí agenturám, chtěli jsme si kampaň dělat sami. Během kampaně máte ale spoustu drobných nákladů typu kancelářské potřeby, účty za taxíky nebo roličky pro rozesílání věcí dobrovolníkům. Jsou to tisíce drobných položek, které servisní organizace shromažďuje pod sebou a jednou za čas je vyúčtuje.

Jakub Kleindienst Někdejší šéf Drahošovy kampaně Jakub Kleindienst je bývalý člen ODS a někdejší starosta Nového Strašecí. Díky pestré minulosti bylo jeho angažmá ve volebním týmu často předmětem dotazů novinářů. Po odchodu z politiky totiž podnikal v dotačním byznysu a figuroval v dozorčí radě firmy ML Compet spojené s kauzou kolem exhejtmana Davida Ratha. I přes kritiku Jiří Drahoš svého blízkého spolupracovníka vždy bránil. Dvojice se seznámila před čtyřmi lety, když Jakub Kleindienst působil jako poradce na ministerstvu kultury.

Provize pro firmu Whenever tedy nešla?

Ne, nešla.

Vy jste za svou práci pro Drahoše nebral žádnou odměnu?

Byť je to divné a podezřelé, já jsem řekl hned na začátku, že to budu dělat zadarmo. Byl jsem z pana profesora nadšený jako z člověka. Je to uvedeno i ve výkazu nepeněžitých plnění.

Z transparentního účtu ale v rámci plateb pro vaši firmu nelze poznat, jaké položky se fakturují, tedy za co konkrétně jste platili. Nejde tak o obcházení smyslu nových pravidel pro financování kampaně?

To je mýlka. Transparentnost financování kampaně má být založena na transparentním příjmu peněz. Kandidát musí doložit, kde vzal peníze na kampaň.

Nemělo by být vidět ale i to, do čeho peníze investujete? Například v případě volebního účtu Michala Horáčka jsou veškeré položky odkryty a lze dohledat třeba i náklady na kancelářské potřeby.

Tak to ale nefunguje. Nemůžete položky zveřejňovat průběžně, protože kampaň má nějakou strategii.

Takže zakrytí výdajů byla z vaší strany součást strategie?

Že to byla součást strategie, bych úplně neřekl. My jsme navíc výdaje neschovávali. Whenever je servisní organizace, abychom nemuseli platit drobné výdaje, jako třeba toaletní papír, z transparentního účtu. Šlo navíc jen o část výdajů, z kampaně proběhlo přes Whenever zhruba 20 procent všech výdajů.