Opozice ocenila Kulhánkovo ultimátum Rusku. Komunisté varují před důsledky, SPD vyzývá k dialogu

Ultimátum ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) Rusku odpovídá podle opozice požadavkům sněmovny. Moskva má do čtvrtečního poledne čas, aby povolila 20 vyhoštěným českým diplomatům návrat do Ruska, jinak Česká republika znovu sníží počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze. Většina opozičních politiků reakci ocenila, neočekává však, že by Rusko na požadavky přistoupilo. Praha 21:11 21. dubna 2021

Předseda ODS Petr Fiala na twitter napsal, že je rád, že vláda po dnech váhání a ustupování pochopila, že v jednání s Ruskem je potřeba postupovat jako suverénní stát. Snížení počtu ruských diplomatů je podle něj správný krok.

Poslanec Pirátů Jan Lipavský by ale očekával ráznější reakci. „Pokud bychom nyní vyhostili tolik diplomatů a pracovníků ambasády, aby se počty srovnaly, tak by v tomu v Rusku rozuměli. Osobně se domnívám, že se musí v Moskvě popadat za břicho,“ řekl Radiožurnálu.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se shodli, že pokud Rusko ultimátu nevyhoví, musí vláda reagovat tak, jak avizovala. Česko podle nich musí dát najevo suverenitu. Ivan Bartoš (Piráti) pak na twitter napsal, že nový šéf diplomacie propásl možnost vyřešit otázku nerovného počtu diplomatů na ambasádách.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Mrzí mne, že nový ministr zahraničí propásl možnost vyřešit otázku nerovnoměrného počtu diplomatů mezi Českou republikou a Ruskou Federací. Diplomacie je především o jasných, sebevědomých a srozumitelných krocích. Zítra je úkolem české diplomacie získat podporu spojenců v NATO. 8 216

Předseda lidovců Marian Jurečka vyjádřil kroku vlády podporu. Nečeká ale, že by ruská strana na ultimátum přistoupila. „Pro mě by bylo překvapivé, kdyby Rusko se podle toho scénáře zachovalo. Dojde asi k tomu, že bude vyhoštěn zbývající počet diplomatů do toho čísla, které je na naší ambasádě v Moskvě,“ uvedl Jurečka pro Radiožurnál.

‚Ultimátum nikam nevede‘

Tomio Okamura (SPD) podotýká, že je třeba si vztahy s Ruskem vyříkat u jednoho stolu, protože obě země by spolu měli spíše spolupracovat. „Jako suverénní země bychom v takovéto krizi měli nejdříve jednat. Ultimátum znamená, že nemáme zájem jednat a ultimáta vůči Rusku, od kterého nutně potřebujeme plyn a ropu, nikam nepovedou,“ míní Okamura.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je pak potřeba počítat s důsledky dalšího omezení ruské ambasády.

Praha k vyhoštění 18 Rusů, kteří podle tuzemských úřadů pracovali pro tajné služby, přistoupila v návaznosti na zjištění bezpečnostních složek, že za explozemi v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 jsou zřejmě dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Při výbuchu zemřeli dva lidé. Moskva na to zareagovala vyhoštěním dvacítky Čechů. Zatímco v Praze je podle informací Radiožurnálu přes 20 ruských diplomatů, v Moskvě zbývá pět českých.