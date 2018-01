Některé politické strany chtějí od Babiše důstojnější nabídku, to není pro Piráty variantou, říká Michálek

První pokus o sestavení vlády s oporou v Poslanecké sněmovně nevyšel, pro menšinový kabinet hlasovali pouze poslanci hnutí ANO. Mezi těmi, kdo hlasovali proti, tak byli poslanci Pirátů. „Pro nás Andrej Babiš je kontroverzní osoba, která je spojená s různými kauzami,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Praha 12:02 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Připomíná také, že Piráti měli schválenou povolební strategii, kde napsali, za jakých podmínek půjdou do vlády. Tuto strategii podle něj dodrželi a to samé řekli Andreji Babišovi. „Nebyl tam prostor pro licitování nebo spekulování,“ říká s tím, že jiné politické strany to mají postavené jinak a je možné, že u nich podporu Babiš získá.

Přehrát 17.1.2018 Dvacet minut Radiožurnálu Jakub Michálek o tom, jak se Piráti staví k vládě Andreje Babiše

Domnívá se tak, že některé politické strany jsou ochotné revidovat své stanovisko, ozvala se třeba sociální demokracie i lidovci, že s nimi Andrej Babiš nejednal.

„Překládám si to tak, že chtějí důstojnější nabídku, která by pro ně byla výhodnější, která by je přesvědčila k tomu, že mají změnit stanovisko,“ nastiňuje s tím, že pro Piráty ale toto není variantou. „Naší roli v současné situaci vidíme v konstruktivní opozici. “

Piráti se podle něj nerozhodují podle toho, co se někomu líbí, ale co kdo dělá. Za čtyři roky, co byl Andrej Babiš ve funkci ministra financí, funguje zastaralý systém, pro uživatele velmi těžko použitelný.

„Kdo z voličů vyplňoval daňové přiznání, tak mi dá za pravdu, že to je velmi nepřívětivé a že v oblasti digitalizace se neudělalo za poslední čtyři roky prakticky nic,“ vysvětluje.