Michálek: Teď jsme ustoupili. Koalice by ale neměla zapomínat, že i my chceme realizovat naše priority

Příjmy do státního rozpočtu by měla zvýšit daň z mimořádných zisků. Proč Pirátská strana navrhovala, aby nová daň platila už letos? Proč od svého návrhu nakonec ustoupila? A co debaty o této dani vypovídají o fungování vládní koalice? Pro Radiožurnál odpovídal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte za sebou celkem bouřlivý týden debat o podobě daně z mimořádných nebo neočekávaných zisků. V úterý jste o této dani jednali do večera ve sněmovně, a nepůsobilo to tak, že byste byli v koalici úplně na všem dohodnuti. Kdy předpokládáte, že se v rámci koalice dohodnete na všech parametrech?

Musíme to stihnout do příštího týdne, kdy bude třetí čtení. To, předpokládám, zvládneme. Pro nás je to důležité, protože je to vlajková loď celého našeho snažení. Jsme přesvědčeni, že i ta nejziskovější odvětví by se měla podílet solidárně na nákladech, které vyvolala válka na Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud by se nevybralo tolik, kolik v tom rozpočtu je, tak to znamená, že bude výrazně větší deficit, než jsme slíbili občanům této země. A to je pro mě problém. Neměli bychom se zadlužovat, říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek

Proto jsme letos v květnu přišli s návrhem na zavedení této daně. Inspirovali jsme se britskými konzervativci, tehdejším premiérem Johnsonem, a když se podíváme na státní rozpočet, je na první pohled jasné, že pokud nebudeme mít dodatečné zdroje, mimořádné výdaje související s válkou určitě nezvládneme. Už tak je deficit velmi vysoký.

V úterý jste jako Piráti ustoupili a nakonec jste nenavrhli, aby se daň z neočekávaných zisků vztahovala už na zisky z letošního roku. Vysvětlujete to tak, že jste vyhověli apelu premiéra Petra Fialy. To byl ten apel tak silný?

Je to tak. Apel od pana ministra Stanjury a posléze od pana premiéra byl silný. Pro ně to byla velmi důležitá věc. Ostatně tak jako pro nás je to nejdůležitější položka na příjmové stránce letošního rozpočtu. Hojně se o ní diskutuje.

Jak vypadá takový silný apel premiéra, po kterém koaliční partner, Pirátská strana, ustoupí v něčem, co do té doby prezentoval jako zásadní věc?

Zásadní věc je to pořád. Je ale potřeba doplnit, že to, že se z letošních zisků nebudou odvádět daně, je pravda pouze částečně. Z letošních zisků se budou počítat zálohy pro příští rok, to znamená, že nám do příštího státního rozpočtu dotečou peníze, které budou vyměřeny jako záloha podle rekordních zisků tento rok. Podle toho se vždycky bude vypočítávat daň, případně tam bude nějaká vratka. Není to ale tak, že bychom odhlíželi od toho, jak rekordní zisky v tomto roce jsou. Je to určitá náplast.

Piráti neuplatní pozměňovací návrh, který by zavedl daň z mimořádných zisků už pro letošní rok Číst článek

Jsme ale v koalici, ve které je pět koaličních stran, a samozřejmě ke všem třem klíčovým rozhodnutím jsme projednávali různé varianty. Názory byly různě rozdělené a i v návaznosti na to, že pro větší část naší koalice bylo zdanění už od roku 2022 nepřijatelné, museli jsme v této věci ustoupit. Ani by na to nebyly hlasy v Poslanecké sněmovně.

Bojím se, že nebude fungovat

Vy jste ještě v pondělí mluvil o tom, že pokud se daň nebude vztahovat už na letošní zisky, stát třeba u bank nevybere v podstatě nic. Přesvědčil vás pan premiér nebo ministr financí, že se v tomto předpokladu mýlíte?

Říkám na rovinu, že se bojíme toho, že mimořádná daň nebude fungovat a že nevybere všechny peníze. Báli jsme se hodně toho, že banky mohou své zisky přes různé nástroje optimalizovat. Možností mají spoustu. Pan ministr Stanjura nás ale ujistil, že peníze, které máme v rozpočtu a které jsou potřeba k naplnění našeho programu, vybereme. A nám nezbývá než tomu ujištění věřit. Určitá míra důvěry pro práci v koalici je potřeba.

Pokud se ujištění, které jste dostali, tedy že se vybere předpokládaných 85 miliard, nenaplní, budete požadovat, aby z toho pan Stanjura vyvodil osobní zodpovědnost?

Já na to hledím čistě prakticky. Pokud by se nevybralo tolik, kolik v tom rozpočtu je, tak to znamená, že bude výrazně větší deficit, než jsme slíbili občanům této země. A to je pro mě problém. Neměli bychom se zadlužovat. Ostatně rozpočet byl sestaven s cílem, aby tato vláda měla nižší deficit, než navrhovala vláda Andreje Babiše.

Stanjura: Daň z mimořádných zisků chce vláda zavést až v roce 2023. Spojí ji s daňovým balíčkem Číst článek

Stále není jasné, jaká bude sazba daně a na koho se bude vztahovat. Vy stále navrhujete snížit hranici pro banky, aby se tato daň dotkla více peněžních ústavů, než jak to navrhuje ministr financí. Na tomto návrhu stále trváte, nebo jste i v něm připraveni ustoupit?

O tom ještě budeme jednat. Požadujeme, aby se skutečně solidární příspěvek vztahoval na celý nebo téměř celý bankovní sektor, aby všechny banky, které mají rekordní zisky, solidárně přispívaly, a ne jenom těch šest největších bank, jak navrhuje pan ministr Stanjura.

A z toho tedy ustoupit za žádných okolností nebudete chtít?

Nechci dávat ultimáta přes média. V řadě věcí jsme museli ustoupit a myslím si, že od pana premiéra a pana ministra financí Stanjury by bylo solidní, aby občas jednali velkoryse a také jako koaliční partner umožnili realizovat priority svých koaličních partnerů.

Jednání jsou často velmi složitá. Občas ale máme v koalici pocit, že důvody nejdou ve prospěch společnosti. A samozřejmě bychom si přáli, aby byl více zohledněn pirátský program.

Plyne z debaty kolem mimořádné daně pro vládu nějaké poučení? Jak se Pirátská strana dívá na prohlášení premiéra, že nebude zvyšovat daně? A proč jsou vyjednávání o koalici v Praze tak složitá? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.