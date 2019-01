Směšné, nedostatečné a nedůstojné, říká Michálek o vysvětlení prezidenta k ovlivňování soudců

Nezávislost justice v Česku není ohrožena. Takový je závěr sněmovního podvýboru pro justici. Usnesení podpořili i Piráti. „Na náš návrh tam bylo doplněno konstatování, že představitelé výkonné moci by se měli zdržet zásahu do nezávislosti soudců,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ve 20 minutách Radiožurnálu. Zároveň ale kritizoval prezidenta za to, jak kauzu vysvětloval v TV Barrandov. Praha 20:42 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Závěr podvýboru podle Michálka vyplývá z vyjádření soudců samotných o tom, že k ohrožení jejich nezávislosti nedošlo – sice na ně bylo vyvíjeno ovlivňování, ale byl to jakýsi pokus, po kterém se výsledek nedostavil.

„Přesto si myslím, že tyto pokusy jsou zcela nežádoucí a vysvětlení, které pan prezident uvedl zatím pouze prostřednictvím TV Barrandov, považuji za směšné, nedostatečné a nedůstojné pro funkci,“ říká.

Dozvuky kauzy

Určité dozvuky kauzy budou podle Michálka pokračovat už v tom, že se bude projednávat na ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny, kam podvýbor postoupí své výsledky. „Předpokládám, že tam se budeme touto otázkou vážně zabývat,“ vysvětluje.

Podvýbor také doporučil, aby se na výkonná moc držela dále od moci soudní a aby soudci podobné skutky hlásili svým nadřízeným. K čemu by toto opatření mělo sloužit?

„Záleží na intenzitě, zda jde o nějaký exces, nebo jestli to je vyjádření názoru, jak to původně popisoval prezident republiky – to, že někdo řekne svůj názor v kauze, která je skončená, tak to není potřeba zaznamenávat. Nicméně pokud jde o běžící kauzu, je to účastník sporu, tak by měl zůstat v těch mantinelech, které mu dává zákon,“ vysvětluje.