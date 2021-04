Jakub Michálek: Nemůžeme svrhávat vládu, když neexistuje plán B. Nechceme předat moc Zemanovi

Koalice Spolu volá po hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Druhé opoziční uskupení – Piráti a STAN – ale varuje před riziky, která to s sebou nese. Sami jsou spíš pro variantu předčasných voleb. „Nikdy jsme tuto vládu nepodpořili a postoj Pirátů je v tomto ohledu naprosto jasný,“ připomíná Jakub Michálek (Piráti). Dodává ale, že s ohledem na stávající diplomatickou krizi není vhodná doba pro oslabování pozice Česka na mezinárodním poli. Speciál Praha 18:46 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Michálka není vhodná doba pro oslabování pozice Česka na mezinárodním poli (archivní foto) | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) by navíc předalo veškerou moc do rukou prezidenta Miloše Zemana. A to bychom skutečně nechtěli. Proto z těch dvou variant preferujeme předčasné volby,“ vysvětluje postoj straníků předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemůžeme svrhávat vládu, když neexistuje plán B, varuje poslanec Michálek

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek obavám Pirátů rozumí. „Člověk ale musí být v určitých fázích statečný a říct jasně zlu ‚ne‘. A to my teď děláme, bez ohledu na možná rizika,“ říká. Podle Válka je třeba si uvědomit, že česká vláda má v čele premiéra, o kterém je Evropská unie přesvědčená, že neoprávněně čerpá dotace a vůči spojencům v unii se velmi negativně vymezuje.

„Nemyslím si, že jde o vládu, která je schopná chránit naše občany. Vyslovení nedůvěry je jen první krok v procesu, na jehož konci musí být rozpuštění sněmovny, rozpuštění vlády i odvolání premiéra a možnost pro občany zvolit novou sněmovnu a vládu. To jediné je správné, čestné a ku prospěchu našich občanů.“

Michálek ale opakuje své obavy ze scénáře, kdy by po vyslovení nedůvěry vládě přešel významný díl moci do rukou prezidenta. „Snažíme se využít možnost jednání se všemi aktéry, abychom nalezli nějaké řešení. Ale nemůžeme svrhávat vládu ve chvíli, kdy neexistuje plán B.“

Tomuto postoji rozumí i odborník na ústavní právo Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy:

„Je otázka, co by vyslovení nedůvěry vládě konkrétně přineslo v momentě, kdy není úplně jasný plán B, protože se mi nezdá, že by v Poslanecké sněmovně byla nějaká stojedničková většina, připravená převzít vládní zodpovědnost.“

Hosty speciálu byli: Vlastimil Válek - předseda poslaneckého klubu TOP 09, Jakub Michálek - předseda poslaneckého klubu Pirátů, Jan Wintr - odborník na ústavní právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Lubomír Kopeček - Katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Poslechněte si celý audiozáznam speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.