Babiš je podvodník a lhář, na facebooku mě dehonestoval, chci omluvu, prohlásil novinář Patočka

Spor mezi šéfredaktorem Deníku Referendum Jakubem Patočkou a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem se rozhořel naplno. Patočka ve vysílání Českého rozhlasu Plus označil Babiše za podvodníka a lháře. Šéf ANO ho prý na sociální síti facebook dehonestoval a Patočka za to bude chtít po exministrovi financí omluvu. Babiš jeho slova ostře odmítl.

„Andrej Babiš se mě včera na facebooku snažil dehonestovat jako postavu, která měla ze sociální demokracie nějaké příjmy,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka, kterého brněnská organizace o víkendu vyloučila z ČSSD.

Za jeho vyjádření bude chtít prý nejprve omluvu, možná ale dojde i na žalobu.

„Před žalobou se nejprve vždy požaduje omluva. Uvažovali jsme o tom už dřív. Pohár trpělivosti ale teď přetekl,“ upozorňuje Patočka a dodává, že Babiš je podvodník, lhář a s největší pravděpodobností i zloděj.

Babiš novinářova slova pro iROZHLAS.cz ostře odmítl. „Všichni si o tomto pánovi můžou udělat obrázek. Za státní peníze jel kontinuální kampaň ve prospěch sociální demokracie proti mně a tvářil se u toho jako nezávislá autorita. Jeho slova mu už nikdo přece nemůže věřit. Lhal všem a teď se to ukázalo," napsal šéf ANO.

Babiš na sociální síti sdílel ve středu článek Lidových novin s komentářem: „Vyšla zpráva, že tenhle bojovník za pravdu bral roky peníze z různých státních institucí, které ovládala ČSSD. Byl totiž ‚jejich‘. Oficiálně. Koupili si ho. Za peníze daňových poplatníků. Bral všechno. A dělal za to politickou kampaň proti mně.“

Patočka se ohradil proti článku v Lidových novinách

Novináře Jakuba Patočku o víkendu vyloučila ze svých řad brněnská ČSSD. Oficiálním důvodem byl jeho podíl na organizaci referenda o poloze brněnského nádraží a jeho kritika postojů ČSSD k této problematice. Patočka se chce proti rozhodnutí odvolat.

S vyloučením J. Patočky z ČSSD nesouhlasím, nebyl pro to důvod. Pokud tahle politika bolševické netolerance v soc. dem. zvítězí, stane se z ní nevolitelná sekta. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 12. listopadu 2017

Lidové noviny pak ve středu informovaly, že šéfredaktor Deníku Referendum je finančně napojen na ČSSD. Podle listu ho zaměstnává například Česká pošta, která spadá pod ministerstvo vnitra Patočkova stranického kolegy Milana Chovance.

Jeho Deník Referendum pak podle novin finančně podporovaly například od Nadace ČEZ nebo právě resort vnitra. Inzerci si na webu Referenda zaplatila i společnost Česká energetická přenosová soustava spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu, na které měli rovněž vliv sociální demokraté.

„Lidové noviny si vybraly věci, které si poskládaly do galimatyáše tak, aby se jim to hodilo. Institucí, které nás podporují je samozřejmě mnohem víc. Je to absurdní,“ odmítl nařčení Patočka.

Text označil za nactiutrhačný článek a podotkl, že noviny patří do skupiny Agrofert, která nyní spadá do Babišova svěřenského fondu. „Moje noviny odvedly rozsáhlou investigativní práci dokládající, jak Andrej Babiš tuneluje z veřejných rozpočtů miliardy. Proto má na nás spadeno, proto proti nám organizuje kampaně a snaží se nás existenčně likvidovat,“ poznamenal Patočka.