Poohlížím se po nových pořadech, říká moderátor Jakub Železný. Vrátit se chce příští rok co nejdříve

Vyloučil, že by to souviselo s nástupem nového ředitele, ale momentálně mizí z obrazovky České televize. „Primárně teď potřebuji dát dohromady svůj zdravotní stav, abych mohl příští rok zase co nejdřív naskočit do práce," říká televizní moderátor Jakub Železný. Interview Plus Praha 15:16 11. prosince 2023

Železný odhaduje, že mimo pracovní poměr bude v řádu vyšších týdnů, rozhodně ne měsíců | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Železný odhaduje, že mimo pracovní poměr bude v řádu vyšších týdnů, rozhodně ne měsíců.

Po svém návratu na televizní obrazovky už nepočítá s pozicí moderátora Událostí. „Už na jaře jsem říkal nadřízeným, že bych rád do konce roku skončil v Událostech, komentářích, protože už toho bylo fakt moc. Déle než já to dělala pouze Daniela Drtinová,“ říká Železný. „A to, že se k tomu Události vážou, je asi logické.“

Naopak pomýšlí na vlastní pořad. „Nový generální ředitel říkal, že chce zavádět nové pořady. O nových pořadech se mluví i ve zpravodajství a já si myslím, že v každém věku je dobré v branži zkoušet něco nového,“ avizuje.

Zaměřovat by se chtěl i nadále na domácí politickou scénu. „Baví mě dělat věci, které jsou teď takříkajíc ve světlech lamp. A koneckonců, kde je řečeno, že to musí být pořad. Proč by to nemohla být role někoho, kdo ty věci zasazuje do kontextu, kdo je nějak komentuje,“ uvažuje.

Nechce se přiblížit modelu západních médií, která podle něj objektivizují i jasné události. „Snaží se být objektivní v situaci, kdy je něco dané, a udělat z toho dichotomii,“ kritizuje.

Jeho pojetí práce moderátora je osobitější. „Myslím si, že emoce k životu patří. A notabene v projevu, kde jste i vidět,“ obhajuje Železný. „Mám pocit, že to může leckoho štvát. Na druhou stranu, když budeme mluvit jako dvě leklé ryby, tak to nikoho nebude bavit a zajímat.“

Mezi novináři je přitom svou ráznou náturou pověstný. „Jestli má někdo pocit, že mu dělám trably, tak je to jeho problém,“ konstatuje. „Jsem prostě takový. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu. Když mám pocit, že mám něco udělat, tak to prostě udělám a stojím si za tím.“

Veřejnou kritikou působil problémy už minulému vedení České televize, proto se objevily spekulace o odchodu z Událostí na popud nového generálního ředitele televize. Železný je odmítá s tím, že jeho pracovní poměr stále trvá a na kritiku nového vedení je zatím brzo.

„Zatím jsem neměl pocit, že by vzbuzoval emoce. Ujišťuji vás, že kdybych takové nutkání měl, tak nemám vůbec problém mu napsat SMS nebo zavolat a zeptat se ho na to,“ hodnotí Železný. „Zatím jsem to neudělal, protože jsem se necítil být povolán na to, mu radit.“

Pravomoce Rady ČT

Naopak sám se s kritikou musí vyrovnávat často. „Za ta tři desetiletí, co tuto práci dělám, jsem nikdy nezažil přímou informaci od nadřízeného: ‚Někdo si na tebe konkrétně stěžoval.‘ Já myslím, že všichni vědí, co umím, co neumím a co můžu nabídnout,“ popisuje a dodává, že nespokojenost je často nepřímá.

„Máte ten pocit třeba bezprostředně po rozhovoru, že se ten člověk nějak tváří. Nebo se to k vám donese třeba od kolegů, kteří s ním často dělají rozhovory ve Sněmovně, že si na vás stěžoval nebo brblal. To ano, ale to je napříč politickým spektrem,“ vysvětluje.

Stejně tak by si nic nedělal z případné kritiky Rady České televize. „Rada ČT nemá vůbec žádné právo vyřizovat jakékoliv stížnosti kromě stížností na generálního ředitele. To, že pravomoci překračuje a vytváří dojem, že něco může, je druhá věc,“ upozorňuje. „To je věc, o které bych chtěl mluvit víc a nahlas, protože si myslím, že definovat to, co rada skutečně může říct, je velmi důležité.“

Kromě moderování by se výhledově rád zabýval i výchovou začínajících novinářů v České televizi. „Učil bych je, aby se nikoho nebáli, aby věděli, jak mají postavit otázku, aby se nebáli přemýšlet za roh,“ plánuje.

Mimo pracovní proces bude ze zdravotních důvodů několik týdnů. „Pracovat bych mohl, ale s obrovským vypětím sil. S takovým vypětím sil, které by mi při vší úctě a lásce k tomu povolání za to nestálo, protože úctu a lásku si zaslouží moji nejbližší momentálně víc než moje práce,“ uzavírá Železný.

Více o moderování politických pořadů, objektivitě zpravodajství, volbě Rady České televize nebo výměně generálních ředitelů si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru výše.

Rád veřejně říkám, že to byla Barbora Tachecí, kdo v Česku založil žánr zpravodajského interview. A opakuji si to vždy, když jdu do jejího pořadu na @CRoPlus. A vždycky s pocitem, že jdu zároveň ke slušnému a čestnému člověku, respektované kolegyni. Díky moc za dnešní pozváni! J. pic.twitter.com/HwnBx1xbXZ — Jakub Železný (@JakubZelezny) December 11, 2023